Účet za jízdu v protisměru je drahý: rok bez řidičáku a 10 tisíc pokuty

Podle Šárky Pižlové, tiskové mluvčí královéhradecké policie, která má ve své gesci i dálnici D11, zaznamenávají řidiče v protisměru zhruba dvakrát do měsíce. „Na místo oznámení vyráží zpravidla ihned několik policejních hlídek, aby zbloudilé vozidlo co nejbezpečněji svedly na nejbližší výjezd, a zabránily tak dalším dopravním kolizím,“ popsala.

Nebezpečný a poměrně častý přestupek

Řidiči ovšem nechybují jen tím, že najedou do protisměru, čas od času se najdou tací, kteří minou sjezd a zpět na ten správný couvají. Policisté už řešili i ty, kteří se kvůli koloně na dálnici i otočili do protisměru naprosto cíleně. Ti všichni by si měli uvědomit, že svým chováním v první řadě způsobí velmi nebezpečnou dopravní situaci. A ve druhé musejí počítat s poměrně přísným postihem. Za tento přestupek, který není možné řešit na místě, správní úřad udělí sedm trestných bodů, pokutu od 5 do 10 tisíc korun a také až roční zákaz řízení.

Problém jsou i navigace

Někteří řidiči najedou do protisměru omylem, jiní jen slepě poslouchají navigaci. A další pak kvůli navigaci způsobí ještě větší problém. „Ve většině případů jízdy v protisměru na rychlostních komunikacích řidič najede na dálnici v jiném směru, než má v úmyslu. Místo toho, aby opustil dálnici až na nejbližším výjezdu a zde se na mimoúrovňové křižovatce otočil do správného směru jízdy, začne zmatkovat. V tísni ze vzniklé situace, která je umocněna příkazem navigace ‚otočte se‘, se otočí. Najede do rychlého jízdního pruhu a v domnění, že již jede ve správném směru, vyrazí protisměrem ke stanovému cíli,“ popsala Šárka Pižlová.

Řidiče kamionu navedla navigace na cyklostezku, po níž se pokusil projet. Poté se marně pokoušel otočit, což skončilo sražením značky, i vycouvat, u čehož poničil krajnici a zapadl.

Když už se řidič ocitne v protisměru, měl by hlavně zachovat chladnou hlavu. Důležité je zastavit u krajnice, ideálně na levé vedle nejpomalejšího jízdního pruhu, pokud to však možné není, pak neriskujte a zastavte co nejblíže středovému pásu dálnice.

Ihned je potřeba zapnout varovné blinkry a ideálně s reflexní vestou (proto má být v interiéru auta, a ne v kufru) okamžitě opustit auto. Pamatujte, že i správně odstavené vozidlo představuje vysoké riziko srážky. To odstavené špatně, v protisměru, a ne za krajnicí tedy ještě více. Současně s tím je naprosto nezbytné volat policii na linku 158, kde je nutné nahlásit polohu.

A správně reagovat je nutné i v případě, že vozidlo v protisměru potkáte. I v ten moment je nutné volat policii a informovat ji o tom, kde se vozidlo pohybuje, a ideálně jej alespoň trochu popsat.

Další auto skončilo na Rádelském mlýně v protisměru.

„Již dnes funguje na dálnicích systém detekce vozidel v protisměru, čidla jsou nainstalována na mýtných branách. Jakmile zaregistrují vůz jedoucí opačným směrem, okamžitě spustí poplach v centrále Národního dopravního informačního centra ŘSD a jeho následkem je řidičům zobrazována varovná zpráva na elektronických infotabulích v daném úseku,“ popsala Šárka Pižlová.