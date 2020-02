Tady jde o život. Projděte si přehlednou mapu silnic smrti

Bojíte se za volantem? Přestěhujte se do Jihlavy. Místní silnice jsou ze všech krajských měst v Česku nejbezpečnějších. Aspoň to tvrdí statistiky. Za posledních patnáct let se tu stalo třináct smrtelných nehod a 103 havárií, které měly za následek vážná zranění.