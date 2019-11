Bezpečnosti silnic dál vévodí Olomouc, Jeseník doplatil na jedinou nehodu

Žebříček bezpečnosti silnic v krajských a okresních městech sestavuje Česká pojišťovna, a to podle takzvaného ČP indexu.

„Index vychází ze statistik policie a vyjadřuje úroveň nehodovosti na základě počtu usmrcených a těžce zraněných lidí při dopravních nehodách ve vztahu k počtu obyvatel sledovaných měst,“ popsala mluvčí pojišťovny Ivana Buriánková.

Olomouc se udržela na prvním místě mimo jiné i díky tomu, že zde při nehodách v prvních šesti měsících letošního roku nikdo nezemřel a pouze dva lidé se těžce zranili.

„Jsem za to samozřejmě rád, ale skoro mě to až překvapuje, vzhledem k tomu, kolik řidičů člověk v Olomouci vidí například jezdit na červenou nebo nedávat přednost chodcům,“ okomentoval výsledek žebříčku dopravní expert a krajský koordinátor BESIP Miroslav Charouz.

„Mluvit by se dalo třeba i o neosvětlených cyklistech, kterých kvůli relativně teplému počasí pořád ještě jezdí docela dost a neberou ohled na to, že je ráno i odpoledne tma. Takže co se týče ukázněnosti, vidím tu ještě nemalé mezery,“ dodal.

Ve dvou městech se nestala žádná nehoda s vážnými následky

Prostějovu a Šumperku se společně s dalšími třinácti okresními městy v Česku podařilo v prvních šesti měsících roku udržet skvělou bilanci bez jediné nehody, jejímž výsledkem by byli mrtví či těžce zranění.

„Je to trochu paradoxní, protože šumperský okres celkově má problémy s celkem vysokou nehodovostí. Ale samotný Šumperk si podle mého názoru za řešení křižovatek, dopravní značení, prostor pro cyklisty nebo přehlednost přechodů pochválit zaslouží,“ souhlasí Charouz.

Zbylá dvě okresní města z regionu jsou zatím na opačném konci žebříčku. Nehody v Přerově skončily jednou obětí a osmi vážně zraněnými, což ho řadí na 52. místo.

„V tomto případě se až do dokončení dálnice D1, která bude zároveň obchvatem, těžko něco změní. Město je dopravně přetížené a permanentně na pokraji kolapsu. Toto je jeden z projevů tohoto stavu,“ míní dopravní expert.

Jeseník poslala na poslední místo jedna tragická nehoda

Jeseník je pak zatím dokonce poslední ze všech 59 okresních měst. Nejhorší index mu vynesl nízký počet obyvatel v kombinaci se dvěma mrtvými a třemi vážně zraněnými.

„Statistika je v tomto případě poněkud nespravedlivá, protože na tohle stačí i jedna dvě nehody. Což je téměř tento případ, neboť dva mrtví a jedna těžce zraněná jsou výsledkem březnového nárazu auta s nepřipoutanou osádkou do stromu,“ upozorňuje Charouz.

„Opravdu si nemyslím, že jsou tam nějaké rizikové silnice, nebo dokonce nejnebezpečnější ze všech, právě naopak – tamní přechody nebo křižovatky jsou dobře značené a řešené. Je třeba vzít v potaz, že se tam pohybuje velké množství turistů a lázeňských hostů, kteří to tam vůbec neznají. A do toho tamtudy směřuje část dopravy do Polska,“ dodává.

Stav silnic se podle něj postupně natolik vylepšil, že většina nehod je v současnosti způsobena chováním řidičů, nikoli nepřehledností či jinými záludnostmi na cestách.

„Někdy se tak dokonce stane, že po úpravě nebo stavbě nové silnice je místo nebezpečnější než předtím, protože kvalitní cesta, zvláště když je nová a široká, svádí k příliš rychlé jízdě či riskantnímu předjíždění mnohem více než stará a klikatá,“ uzavřel krajský koordinátor BESIP.