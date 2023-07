Švýcarská banka čeká cenovou válku a pokles cen automobilů

Na první pohled se zdá, že automobilový průmysl je z nejhoršího venku. Zmírnily se problémy s nedostatkem některých dílů, zejména čipů, a zkracují se i dodací lhůty na většinu vozů. Rostou i prodeje. Třeba v Česku meziročně o 16,8 procenta za první pololetí letošního roku.

Vyskočily ovšem i ceny. Nyní je ovšem údajně na obzoru cenová válka kvůli velkému množství vyrobených, ale neprodaných vozů. Tvrdí to zpráva zaslaná klientům švýcarské společnosti UBS Asset Management. Citoval ji třeba server Yahoo Finance a podle něj zpráva předpovídá, že v roce 2023 bude celosvětová produkce nových automobilů o 6 % vyšší než poptávka, což odpovídá pěti milionům neprodaných vozů. Aby se jich automobilky zbavily, budou muset jít s cenou dolů.

„Vzhledem k býčím plánům výroby vidíme vysoké riziko nadprodukce a v důsledku toho rostoucího tlaku na ceny,“ napsala UBS. „Cenová válka se již začala rozvíjet v oblasti elektromobilů a očekáváme, že se rozšíří i do segmentu spalovacích motorů už během druhé poloviny roku 2023.“

U elektromobilů je nejviditelnější razantní snížení cen aut značky Tesla, postupně snižují ceny i další výrobci. Reagují tak na razantní snížení objednávek nových vozů, které se v oficiální statistikách zatím neobjevuje. Týká se to vesměs celého světa. Například australský magazín Drive citoval pod podmínkou anonymity zástupce velkého multibrandového prodejce v hlavním městě: „Údaje nikdy nebyly vzdálenější tomu, co se právě teď děje na trhu,“ řekl zdroj. „Mezi tím, co ukazují data, a tím, co se děje v showroomech, je vždycky určitá prodleva, ale toto je největší rozdíl, jaký si pamatuji… květnový propad byl rekordní, počet objednávek doslova ‚spadl z útesu‘.“

Zpomalující se poptávka by mohla být příznakem blížící se recese plynoucí z vyšších úrokových sazeb. Centrální banky se jimi snaží snížit inflaci. Potraviny, ale třeba i hypotéky jsou dražší než dřív a čím dál víc domácností hůř vychází z penězi. Mnoho z nich tak nákup nového vozu buď odloží, nebo se rozhodnou koupit něco levnějšího.