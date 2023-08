Švýcaři rozjeli obří letní technoparty. Zatančit si přišel i prezident země

„Běží to neuvěřitelně poklidné na to, že je to tak velká událost,“ řekl Berset stanici SRF a dodal, že technohudbu má rád. Skoro milion lidí v ulicích Curychu může navštívit některou z osmi scén nebo promenádu kolem jezera, kde se pohybuje 30 mobilních pódií, tak zvaných lovemobilů, na nichž tančí kostýmovaní tanečníci.

Prezident se v Curychu setkal s organizátory akce, mezi které patří Joel Meiera, prezident sdružení Street Parade a starostka Curychu Corine Mauchová.

Street Parade se letos v Curychu koná po třicáté. Přestávku měla akce pouze v letech 2020 a 2021 kvůli pandemii covidu-19. Švýcarská technoparty je označována za největší na světě.

Prvního ročníku Street Parade propagující lásku, mír, svobodu a toleranci se zúčastnilo v roce 1992 asi tisíc lidí. Curyšští radní poté v roce 1994 akci zakázali, čímž ale neúmyslně dopomohli k ještě většímu úspěchu v budoucích letech.