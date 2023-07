Zkrat v elektrických plánech VW. Němci nechtějí auta na baterky

U privátních zákazníků jsou objednávky výrazně pod plánovaným ročním cílem pro celou bateriovou řadu: ID.3, ID.4, ID.5 a ID.Buzz. Handelsblatt to píše na základě informací získaných od německých prodejců.

Zjištění ekonomického deníku ve Wolfsburgu víceméně potvrdili. Mluvčí značky uvedl, že Volkswagen, stejně jako ostatní výrobci automobilů, zažívá mezi spotřebiteli „všeobecnou neochotu kupovat elektromobily“.

To potvrzuje slova odborového předáka závodu v Emdenu Manfreda Wulffa, který v rozhovoru pro místní noviny Nordwest-Zeitung před několika dny oznámil rozhodnutí značky výrazně snížit výrobu elektromobilů právě kvůli „nechuti“ spotřebitelů k elektromobilitě. „Velmi vehementně si všímáme neochoty zákazníků přejít do světa elektromobility. Současná poptávka je téměř 30 % pod původně plánovanými čísly výroby,“ uvedl Wulff.

„Volkswagen v Emdenu vyrábí model Passat, ale jeho produkce se brzy s nástupem nové generace přestěhuje do Bratislavy, aby se uvolnil prostor pro plně elektrický model ID.4, k němuž se brzy přidá i velký sedan ID.7,“ upřesňuje magazín Autoweek. „Konkrétním opatřením Volkswagenu je zrušit v následujících 14 dnech do továrních prázdnin odpolední směny. Od srpna navíc nebude zaměstnáno zhruba 300 z 1 500 brigádníků a o týden se prodlouží třítýdenní dovolená pro zaměstnance segmentu E.“ Mluvčí emdenského závodu pro Nordwest-Zeitung okomentovala: „Jsme přesvědčeni, že využití závodu se uvedením ID.7 na trh na konci roku opět zvýší.“

Různí prodejci dotazovaní Handelsblattem tuto situaci připisovali různým faktorům, včetně postupného poklesu nákupních pobídek (dotací), stále příliš vysokých cen a ekonomické situace ztížené vysokou mírou inflace. „Nízká poptávka“ se však neomezuje pouze na elektriku: prodejci naznačili „výrazný pokles objednávek“ i u modelů se spalovacími motory, cituje německý deník magazín Quattroruote.

Handelsblatt mimo jiné uvádí také některá data z platformy Marklines: od ledna do května společnost v Evropě vyrobila 97 000 kusů různých modelů elektrické rodiny ID, ale prodala by jich pouze 73 000. Rozdíl mezi výrobou a prodejem by souvisel nejen s nízkou poptávkou, ale také s posílením konkurence.

Například Tesla uvedla na trh více než 100 000 Modelů Y, zatímco MG4 bylo zaregistrováno více než 23 000 kusů. Volkswagen se s ID.3 dopracoval na 28 000 registrací, přičemž produkce činila 36 500 kusů. Podle Handelsblattu je zatím jako zcela neuspokojivý výkon bateriového hippie-modelu ID.Buzz: „Od začátku roku hannoverský závod vyrobil 9 000 exemplářů elektrické dodávky, ale evropské registrace nedosáhly ani 5 600 kusů.“

Ministr hospodářství Dolního Saska Olaf Lies vidí situaci v Emdenu jako varovný signál pro automobilový průmysl v severním Německu. „To, co nás znepokojuje, je současný pokles poptávky – nejen u Volkswagenu, ale u všech výrobců,“ řekl. Lies se proto podle Autoweeku vyslovil pro zavedení nových nákupních pobídek a případné snížení DPH na nová auta s elektrickým pohonem.