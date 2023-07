Němci očekávají pád prodeje elektromobilů, omezí se totiž dotační palivo

Plán německé vlády, aby v roce 2030 jezdilo po tamních silnicích 15 milionů elektromobilů, je ve vážném ohrožení. Po zrušení dotací na plug-in hybridy se už propadly prodeje těchto typů vozidel a na obzoru je další omezení. Od září nebudou dostávat dotace na nákup bateriových vozidel firmy. Jejich nákupy jsou přitom v prodeji nových aut zásadní.

Kvůli zrušení dotací se bateriová vozidla mnoha provozovatelům vozových parků již nevyplatí, domnívá se odborný časopis Automobilwoche. „Předpokládáme, že růst podílu BEV ve vozovém parku se z 63 % v první polovině roku smrskne na pouhá dvě procenta ve druhé polovině roku,“ cituje časopis analytika společnosti Dataforce Benjamina Kibiese. „V červenci a srpnu registrace BEV ještě výrazně porostou, ale v září a prosinci se propadnou o více než 50 procent,“ pokračuje analytik.

Bez firemních elektromobilů by se růst počtu vozidel poháněných bateriemi, která v současnosti tvoří v Německu 18 % nových registrací, výrazně zpomalil. V prvním pololetí se v Německu registrovalo 220 tisíc nových čistě elektrických vozů, což je o 53 tisíc kusů více než ve stejném období loňského roku. Dvě třetiny si ale koupily firmy.

Společnost Dataforce již v první polovině roku 2023 zaznamenala prudký pokles oblíbených elektromobilů ve fleetovém prodeji – například Fiat 500e, BMW i3 nebo Renault Zoe. Odborníci předpokládají, že propad očekávaný ve druhé polovině roku v důsledku zastavení dotací by mohl vést – alespoň dočasně – k oživení poptávky po vozech se spalovacími motory. U firemních vozů se to už v prvním pololetí projevilo. „Počet registrací benzinových vozů vzrostl o více než třetinu (o 34 %) na 164 tisíc osobních vozů, počet nově registrovaných dieselových vozů se zvýšil o více než pětinu (o 22 %) na 186 tisíc osobních vozů,“ uvádí Automobilwoche.

Pro fleetové zákazníky mají elektromobily ještě další problém, který se jmenuje zůstatkové hodnoty. Nedávné razantní snížení cen vozů Tesla se projevilo i do tlaku na snížení cen ojetých vozů. Co se zájemcům o nákup ojetiny jeví jako pozitivní zpráva, je pro současné vlastníky tragédie. Své stávající elektrické auto totiž prodají za mnohem nižší peníze, než čekali. A to třeba u leasingových společností může vygenerovat velké ztráty.