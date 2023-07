Elektrický brouk ID.3 na začátku cesty VW k blbuvzdornosti

Když byl v roce 2020 první od základu nově vyvinutý elektrický model Volkswagenu uveden na trh, dostalo se mu zaslouženě kritiky za těžko omluvitelnou úroveň materiálů a zpracování v kabině nehodnou této značky, ale i složitou ergonomii a další chyby.

Volkswagen v případě ID.3 sešel ze své konzervativní cesty výrobce poctivě zpracovaných aut s „blbuvzdornou“ obsluhou a nechal se omámit blýskavým světem Tesly. Co bylo z hlediska kvality provedení Američanům prominuto, za to dostávali Němci hodně „za uši“. Model, který měl být jakýsi elektrickým VW Broukem nové doby, jež se měl stejně jako první model wolfsburské automobilky základem mobility, v tomto případě bateriové, schytával od počátku spoustu kritiky; vždyť vychytávání much v softwaru dokonce zbrzdilo náběh výroby a prodeje.

Trakční akumulátor stál celé jmění, a tak se ve Wolfsburgu snažili ušetřit, kde se dalo. Pohříchu tam, kde to bylo nejvíce vidět. Tradiční majitelé volkswagenů se nestačili divit. ID.3 navíc od počátku trápily dětské nemoci včetně výpadků infotainmentu.

Dojede dál a stojí méně

U nové verze je pokrok znát na celé řadě věcí. Nejviditelnější vizuální změna je na kapotě, z níž zmizela černá plocha pod předním oknem ve prospěch laku karoserie. Poupraven byl i tvar předního nárazníku (součinitel odporu klesl z 0,27 na 0,26), a znalci rozeznají i změny na zádi. Volkswagen ID.3 jezdí na nových kolech a do vínku navíc dostal nové konzervativnější barvy.

Nechybí samozřejmě ani funkční změny. Aerodynamiku konstruktéři VW optimalizovali svislými štěrbinami v rozích předního nárazníku, které přivádějí vzduch k předním kolům tak, aby vytvářely tzv. vzduchové zástěrky.

Modernizovaná verze ID.3 má nadále 150kW elektromotor, pohon zadních kol a dojede o trochu dál. S menší baterií s využitelnou kapacitou 58 kWh zvládne na jedno nabití až 426 km, s tou větší 77kWh je to až 556 km, která je ovšem zatím homologována pouze pro čtyři cestující a vzadu má dvoumístnou lavici, uprostřed s vyhloubením. V prvním případě z 0 na 100 km/h za 7,3 s, ve druhém to trvá o šest desetinek déle. Nejvyšší dosažitelná rychlost je v obou případech omezena na 160 km/h.

Maximální nabíjecí výkon střídavým proudem AC je stále na úrovni běžných 11 kW, wallbox zvládne dobití do plna přibližně za 6 hodin. V případě stejnosměrného proudu (DC) je možné v prvním případě nabíjet výkonem až 120 kW a ve druhém oproti 125 kW před modernizací až 170 kW. Je to dáno odlišnou chemií článků. Na rychlodobíječce dobijete z 20 na 80 % kapacity za 35 minut.

Zákazníci ocení nové užitečné funkce. Plug & Charge zajistí automatické spuštění nabíjecího procesu po připojení nabíjecího kabelu a chytrý e-plánovač tras zvolí zastávky pro nabíjení s ohledem na co nejrychlejší dojezd do cíle. Rozezná obsazené nabíjecí stojany a při výpočtu je nebere v úvahu.

Zatímco u jiných elektromobilů můžete volit z několika stupňů intenzity rekuperace, u ID.3 máte nadále k dispozici jen režim B zesílené rekuperace v rámci voliče, jinak je řešena automaticky na základě informací z předního radaru.

Nejlevnější modernizovaný Volkswagen ID.3 lze na českém trhu nově pořídit bez stokoruny za milion korun. Na Slovensku ale dokázali jeho cenu stlačit ještě téměř o 10 % níže, ale má tam chudší standardní výbavu, postrádá mj. tepelné čerpadlo. Na českém trhu se mu nepříjemně přiblížila Tesla Model 3 a nově musí německý model poměřit síly s MG4, které má větší baterii a je o 115 000 Kč levnější.

K dispozici je u ID.3 i leasing s měsíční splátkou 13 416 Kč bez DPH. Pro firemní zákazníky má Volkswagen program cenově zajímavých dvouměsíčních zápůjček na zkušenou, aby neměli pocit, že kupují „zajíce v pytli“. Pro běžné zákazníky ale zatím nic takového neexistuje.

Konečně vylepšený interiér

Kromě nejnovějšího softwaru, který v rámci aktualizace dostaly i starší verze, má Volkswagen ID.3 především vylepšený interiér. Plasty jsou kvalitní, dosti často měkčené. Měkčí povrchy a větší plochy potažené textilem jsou i ve dveřích. Pocit vnímané kvality je oproti minulosti výrazně lepší a konečně se blíží tradiční úrovni Volkswagenu.

Na obložení dveří a potahy sedadel bylo použito mikrovlákno, vyrobené ze 71 % procent z recyklátu. Kromě toho nikde v interiéru nejsou použité materiály živočišného původu. Milovníci pravé kůže mají smůlu, ale to je trend šířící se rychle autoprůmyslem. Kromě toho, že je to nyní trendy, tak je to i nákladově příznivější.

Funkční věci, jako např. způsob volby jízdních režimů jakýmsi pahýlem od kapličky přístrojů, jsou vesměs stejné. Polodotykové klávesy na volantu s „haptickou odezvou“, které polovinu času nedělají to, co chcete, v ID.3 bohužel také zůstaly. Jiný volant si u něj na rozdíl od golfu objednat nelze. Zatím bohužel neuspěla myšlenka zbavit se přepínáním dvou tlačítek ve dveřích řidiče pro stahování předních i zadních oken. Výborná je naopak komunikační světelná linka napříč palubní desku a také příplatkový head-up displej s rozšířenou realitou, který zobrazuje informaci o rychlosti a dynamické instrukce pro navigaci na čelní sklo.

Infotainment nyní u všech verzí ID.3 disponuje 12“ displejem a doznal vylepšení. Pracuje lépe, rychleji a má přehledněji uspořádanou strukturu se snadněji přístupným menu nabíjení. Stále ale působí poněkud komplikovaně a ovládací lišta hlasitosti audia nadále postrádá podsvícení. Větší pokrok lze očekávat až poté, co ID.3 dostane silnější a úspornější elektromotor a především novou verzi operačního systému z velkého modelu ID.7. Pokud se jedná o software, tak Volkswagen musí konečně rychle vyřešit dlouhodobé problémy, kvůli kterým musel odejít bývalý koncernový šéf Herbert Diess.

V případě palubních desek, infotainmentu a provedení volantů, se mají u Volkswagenu vrátit k větší racionalitě. Modernizovaný model ID.3 to již nestihl, ale v novém tiguanu již má v lecčems dojít k nápravě.

Bývalý šéf Diess to dnes schytává za příliš revoluční uspořádání interiéru. Má dojít ke zjednodušení ovládání a návratu k tomu v čem byly Volkswageny vždy skvělé, tedy snadnému, intuitivnímu ovládání, které se již nemá s každým novým modelem měnit. Volkswagen konečně osvětlí dotykové plošky pod displejem infotainmentu, sloužící k nastavení teploty či hlasitosti, a řidiči ji tak již nebudou muset poslepu nahmatávat.

„Zákazníci jsou frustrováni tam, kde by frustrováni býti neměli,“ uvedl nynější šéf VW Thomas Schäfer pro britský magazín Autocar s tím, že předchozí strategie „rozhodně způsobila nemalé škody“. Německá automobilka tak musela nově začít opět od nuly a systematicky zkoumala, jaké funkce lidé běžně ve voze užívají. Byla to prý excelová tabulka velká jako místnost. „Následně jsme řešili, které jsou nejdůležitější. U jakých je třeba tlačítko? Které mohou být součástí dotykového displeje? Či kam intuitivně sáhnete, když chcete rozsvítit světla?“, rozpovídal se Schäfer. Tak se snad se brzy dočkáme toho, že volkswageny již budou opět „blbuvzdorné“.