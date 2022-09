Brýle nebo čočky by mělo používat 40 procent řidičů, část z nich je nenosí

Brýle nebo kontaktní čočky by mělo v Česku nosit skoro 40 procent všech tuzemských řidičů, pětina z nich je ovšem při řízení auta nepoužívá. U cyklistů je to pak až polovina. Část motoristů navíc zanedbává kontroly svého zraku. Vyplývá to z průzkumu mezi řidiči, jehož výsledky představil ministr dopravy Martin Kupka.