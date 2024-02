Pokud bydlíte v přírodě, máte menší pravděpodobnost, že budete nosit brýle

Případů krátkozrakosti přibývá – zejména v městských oblastech. Mezi možné příčiny patří příliš mnoho času stráveného u obrazovek počítačů a mobilů, naopak málo času stráveného venku. Přispívá tomu navíc i znečištěné ovzduší.

Vědci zkoumali údaje o 286 801 dětech ve věku od sedmi do 12 let v Kantonu, městě na jihu Číny s 18 miliony obyvatel. Během tří let testovali jejich zrak a také faktory, jako je blízkost zeleně a čas strávený u obrazovek.

Výsledek byl zcela jednoznačný a poučení z něj si můžeme odnést do vlastního života. Větší přístup k zeleni byl spojen se silnějším zrakem a pomalejším zhoršováním zraku.

Zajímavým výsledkem bylo, že „zelený prostor“ měl větší ochranný účinek na chlapce než na dívky. Podle studie se totiž zjistilo, že chlapci se častěji věnovali zvýšené fyzické aktivitě a trávili méně času u obrazovek, pokud byla v jejich okolí větší plocha zeleně. Prostě měli větší motivaci jít ven.

Výzkumníci z čínské Sun Yat-sen University v článku publikovaném v časopise Environment International napsali: „Naše zjištění naznačují, že zvýšení expozice zeleným plochám by mohlo prospět vývoji zraku dětí a snížit riziko poškození zraku tím, že se sníží znečištění ovzduší a čas strávený rekreací u obrazovek a zároveň se zvýší fyzická aktivita a čas strávený venku.“