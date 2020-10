Whiplash syndrom není simulování. Bolest po trhnutí hlavou testují v Praze

Padesát procent automobilových nehod má za následek poranění krční páteře, neboli tzv. whiplash syndrom. Podle Evropské komise jej v rámci Evropské unie každoročně utrpí až 800 tisíc lidí. Švédští odborníci dodávají, že opěrkové trauma stojí za sedmdesáti procenty všech případů invalidity v důsledku zranění při nehodách.

„Opěrkové trauma vzniká tím, že během nárazu (do auta většinou zezadu - pozn. red.) hlava pasažéra ve velmi krátkém okamžiku vykoná nepřirozeně velký pohyb z jedné extrémní polohy do druhé, tedy dojde k prudkému esovitému švihnutí krční páteří,“ vysvětluje primář Tomáš Fořt ze společnosti Fortmedica, která přístroj provozuje v modřanské klinice v Praze.

Pokud nebyla nehoda závažná, polovina zraněných lidí nemusí v prvních týdnech příznaky rozpoznat - teprve později mohou přijít bolesti hlavy, krční páteře, problémy se zrakem, rovnováhou, závratě, poruchy spánku, problémy s psychikou i sexuální chutí...

Možných následků je hodně, mohou být zdlouhavé a mohou značně snížit kvalitu života člověka po nehodě. Přitom včasná diagnostika a léčba whiplash syndromu může trvalým následkům zabránit. A vyšetření po nehodě je hrazeno zdravotní pojišťovnou.



V cizině znají, v Česku „simulují“

Zatímco v řadě západních zemí se už k opěrkovému syndromu přistupuje komplexně a nebere se na lehkou váhu, v Česku se jedná o bílé místo. Řidiči o whiplash syndromu často neví a „jasně neurčitelné“ příznaky, které navíc přicházejí se zpožděním, si často s nehodou nespojí nebo k lékaři nejdou. V Česku se navíc nedal whiplash dosud „změřit“. Běžné metody jako je CT rezonance, totiž syndrom neodhalí.

„Člověk má neurčité problémy, které se jednoznačně nedají nikam zařadit - je to nespavost, závratě, ušní šelesty, mravenčení v končetinách, dvojité vidění. Důslednou anamnézou přijdeme třeba na to, že člověk měl před půl rokem autonehodu a nosil límec, ale poté se s ním nic nedělalo. A to je typický opěrkový syndrom,“ doplnil Fořt.



Platforma VIZE 0, která řeší prevenci i bezpečnost na silnicích, chce nyní fenomén řešit komplexně. „V rámci projektu vytvoříme metodiku provádění příslušné diagnostiky, terapie a rehabilitace. Definujeme národní síť referenčních pracovišť, na která se v budoucnu mohou účastníci nehod obrátit. A plánujeme odborníkům i lidem vysvětlit preventivními opatření,“ upřesnil předseda expertní rady Platformy VIZE 0 Roman Budský.

V rámci kampaně představila i dva diagnostické přístroje Tetrax, které umí pacientům whiplash podrobně diagnostikovat a nastartovat tak vhodnou léčbu. Přístroje jsou zatím v Praze v Modřanské poliklinice a v Krčské nemocnici, Platforma Vize 0 se snaží o to, aby pacienti brzo našli diagnostický přístroj v každé krajské nemocnici.

Co je whiplash Whiplash je poranění krční páteře, způsobené nejčastěji nárazem jednoho auta zezadu do druhého.

je poranění krční páteře, způsobené nejčastěji nárazem jednoho auta zezadu do druhého. Zdaleka ale nemusí jít jen o náraz zezadu, ani o automobil. Zranění si může nemocný způsobit i při sportu , na horské dráze v zábavním parku, při bungee jumpingu , na kole nebo motocyklu .

, v zábavním parku, , . Může k němu dojít také při nárazu ze strany nebo zepředu. Nejčastěji je ale spojováno právě s dopravními nehodami.

Tento druh úrazu byl původně spojován se železniční dopravou, poprvé byly těžké bolesti krční páteře diagnostikovány po nehodě vlaku kolem roku 1919.

„Každoročně registrujeme cca 1 700 případů poranění krční páteře. Komplexní vyšetření na speciálním přístroji a tím i včasné zahájení léčby je přínosné i pro nás,“ dodal mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa.

Naboso a poslepu

Redaktorka Martina Procházková si vyšetřením prošla. Je bezbolestné a nenáročné. Diagnostický přístroj Tetrax vyšetřuje bosého pacienta ve stoje a na chodidlech monitoruje čtyři místa - špičky a paty pravé a levé nohy. Vyšetření trvá přibližně deset minut a pacient musí projít osmi postoji - se záklonem a předklonem hlavy nebo se zavřenýma očima. Přístroj vyhodnocuje funkci jeho rovnovážného ústrojí a identifikuje místa, kde má pacient problém. Po vyšetření vyjede podrobný formulář s grafy, které s pacientem rozebere lékař.

„Léčba syndromu je dlouhodobá, může trvat i šest až devět měsíců. Ale čím dříve se na syndrom přijde, tím větší šance je pacienta kompletně vyléčit. Sedmdesát až osmdesát procent léčby tvoří rehabilitace a techniky jako je elektroléčba či magnetoterapie, rázová vlna. Dvacet, třicet procent pak mohou napravit medikamenty - léky, které roztahují cévy a umožňují větší přísun kyslíku k buňkám vnitřního ucha, či výtažky z ginko biloby, které mají příznivé účinky na proudění krve v mozkových cévách,“ doplnil Fořt.

Diagnostický přístroj Tetrax v Modřanské poliklinice

Dodal, že whiplash syndrom se neobjevuje jen po autonehodách. Může jít i o následky po pádu z kola či kolečkových bruslí či po úrazu po bojových sportech.



Jak předejít opěrkovému syndromu

I samotní řidiči a pasažéři mohou riziko těchto nepříjemných následků nehody snížit, pokud nepodcení prevenci. „Správné nastavení sedačky, opěrky hlavy i na zadním sedadle a samozřejmě řádné připoutání se bezpečnostními pásy: to vše jsou faktory, které významně přispívají k minimalizaci následků případné kolize. A je dobré mít na paměti, že žádná jízda není dost krátká na to, aby během ní nemohlo dojít k vážné nehodě. Každý řidič by tedy měl vždy důsledně dbát na bezpečnost svou i svých pasažérů,“ apeluje mediální tvář projektu, herec Jan Čenský.