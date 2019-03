Bolí vás po nehodě záda? Okamžitě jdete k lékaři

Je to jedno z nejčastějších zranění, které si lidé z autonehod odnášejí. Do češtiny je whiplash překládán volně jako opěrkové trauma. Jedná se o poranění krční páteře, které je nejčastěji spojováno s dopravními nehodami a nárazem jednoho auta zezadu do druhého. Většina lidí ovšem whiplash nezná a s následky k lékaři nejdou.

„V rámci Evropské unie je těchto úrazů obrovské množství a asi šedesát procent dopravních nehod je spojených s opěrkovým traumatem,“ upozorňuje Aleš Hahn, který se na whiplash v České republice specializuje. „Pacientů máme čím dál víc,“ uvádí.

Ke zranění dochází už při rychlostech kolem 25 kilometrů v hodině. Způsobí je náhlý pohyb hlavou dopředu a zpět a následkem jsou nepříjemné bolesti nebo otupení smyslů a brnění končetin. Ročně je whiplash diagnostikován u více než milionu Evropanů.

Rozeznat zranění, o kterém se příliš neví, není jednoduché. K symptomům patří bolest hlavy či zad a krční páteře nebo bolest ramen. Pacienti mají dvojité vidění, poruchu polykání.



Nastavte si opěrku Nepříjemnému zranění přitom dokáže předejít správně nastavená hlavová opěrka. To může zmírnit poranění až o 35 procent. Opěrka musí být nastavená tak, aby výška opěrky byla ve stejné výšce jako výška hlavy. Její horní hrana je optimálně přibližně 5 centimetrů nad hlavou. Rozhodně by neměla být níž, protože při dopravní nehodě je tělo během čelního nárazu lehce vyzdviženo a v případě vystřelení airbagů je odraženo zpátky do sedačky.

Následky se však nemusí projevit hned, ale až několik dnů nebo dokonce měsíců po nehodě. Domáhat se u lékařů po takové době přesné diagnózy pak může být velmi těžké.

„Dojde vlastně k natažení krční páteře, oficiálně se diagnóza označuje jako podvrtnutí krční páteře. Whiplash má asi pět stupňů, u toho pátého, nejvyššího, dochází ke zlomenině obratle, daleko nebezpečnější situace nastává v případech, kde není zřetelná žádná porucha,“ vysvětluje doktor Hahn. Nebezpečné na tom všem je, že rentgen nebo magnetická rezonance nic neukážou, negativní bývá i neurologický nález. Ovšem v prodloužené míše dojde k poškození, které ani sebelepší vyšetření nemusí rozpoznat. Zkraje nemají pacienti žádné problémy, jen je pár dnů bolí hlava. Za půl, tři čtvrtě roku pak třeba přijdou obrovské potíže smyslových orgánů, zejména rovnovážné, sluchové a zrakové funkce, což vzniká jako následek traumatu.

Aleš Hahn používá speciální metodu, která umí opěrkové trauma odhalit a specializuje se na léčení takto postižených pacientů. „Velmi důležitá je cílená rehabilitace,“ dodává.

Pokud se začne včas, podle Hahna do dvou až tří měsíců, bývá léčba úspěšná a následky jsou žádné, nebo jen minimální. „Mám bohužel převahu pacientů, kde se s tím už nic nedá dělat. Velmi často se problémy kombinují a pacienti jsou invalidizováni,“ varuje a zdůrazňuje, že důležité je na vyšetření přijít bezprostředně po havárii, kdy se může problém léčbou vyřešit.

Nejen při nehodě

Výrobci aut se dnes ochranou krční páteře zabývají a snaží se eliminovat svým výzkumem případné následky havárií. Různí výrobci používají různé metody aktivních sedadel nebo hlavových opěrek, které mechanickou cestou jdou při nárazu naproti hlavě tak, aby zmenšily prostor pro prudký trhavý pohyb krku a hlavy. Ochranu krční páteře dnes hodnotí i crashtesty EuroNCAP. Zkouší se automobilová sedadla namontovaná na plošinu včetně příslušenství a měří rychlost a doba prodlevy mezi nárazem a kontaktem hlavy s hlavovou opěrkou.

Doktor Hahn upozorňuje, že zranění si může nemocný způsobit i při sportu, při hokeji nebo lyžování. Ale také třeba na horské dráze v zábavním parku, při bungee jumpingu, na kole nebo motocyklu. Může k němu dojít také při nárazu ze strany nebo zepředu.

