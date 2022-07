Nastražte uši. Nehod chodců s bezhlučnými elektromobily přibývá

Elektroaut se bojím KOMENTÁŘ CYKLISTY Jako aktivní cyklista se elektroaut bojím asi úplně nejvíc. Na bicyklu se na silnici jezdec orientuje také sluchem, o autech, která mě dojedou, vím, protože je slyším. Bohužel, bateriová auta jsou neslyšná. A protože se na silnici pohybuje cyklista často právě v rozsahu rychlostí, kdy jsou elektroauta absolutně tichá, je to o to nebezpečnější. Na silničním kole, které samo o sobě s jezdcem nějaký hluk vytváří (hlavně aerodynamický), jede cyklista obvykle mezi 30 a 40 kilometry v hodině. Povinně instalované plašičky chodců dělají hluk do třicetikilometrové rychlosti, čtyřicítka je zas málo na to, aby elektroauto dělalo dostatečný hluk buď odvalováním pneumatik, nebo aerodynamikou. Takže se mi velmi často stane, že se mi elektrovůz doslova připlíží za záda, a když mě pak razantně (jak to bateriová auta v těchto rychlostech dovedou) předjedou, lekám se. Hodně. František Dvořák