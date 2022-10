Návrh pro kočku: spalovací auta sežerou krmení pro domácí mazlíčky

Dekarbonizace dopravy je jedním z klíčových pilířů Zelené dohody pro Evropu. A členové FEDIAF, tedy Evropské federace výrobců krmiv pro domácí zvířata, prý Zelenou dohodu podporují. Nicméně se teď cítí poněkud podvedeni současným pozměňovacím návrhem Směrnice o obnovitelných zdrojích energie, jenž už zazněl v Evropském parlamentu i Radě.

O co jde? Pozměňovací návrh vytváří prostor k tomu, aby se při výrobě biopaliv směly začít nově používat i živočišné tuky, jinak vhodné pro krmení zvířat v zájmových chovech.

Přesněji, v Evropském parlamentu zatím zazněly dva návrhy, ReFuelEU Aviation a FuelEU Maritime, které by do budoucna rády dosáhly započítání tzv. živočišných tuků kategorie 3 mezi suroviny pro výrobu biopaliv. Zatímco zapracování živočišných tuků kategorie 1 a 2 by nejspíš nikomu nevadilo – jde například o části páteře, mozky – a ty nesplňují potřebné potravinářské a výrobní normy, mohou být kontaminované – kategorie 3 je zatím téměř kompletně využívána pro výrobu krmiv, granulí, kapsiček a pamlsků pro psy a kočky.

A pejskové nemají co žrát

Kdyby se z „trojky“ začala vyrábět biopaliva, mohlo by se teoreticky stát, že by nebylo čím krmit čtyřnohé mazlíčky. V konkurenci s dotovanými rafineriemi na výrobu paliv by zmizela surovinová základna pro výrobu krmiv. Pregnantně to vystihuje Rosa Carbonellová, prezidentka FEDIAF: „V podstatě se teď jedná o odebrání potravy našim domácím mazlíčkům a její přelévání do palivových nádrží.“

Pokud by iniciativa pozměňovacího návrhu skutečně prošla, bude prý v EU velmi obtížné získat vysoce kvalitní surovinu pro výrobu krmiv a hrozilo by reálné riziko nedostatku krmiv pro víc než devadesát milionů majitelů domácích zvířat v Evropě. Na jedné misce vah tedy stojí potenciál ke snížení emisí skleníkových plynů o padesát pět procent do roku 2030, na druhé pak až tři sta milionů párů smutných psích a kočičích očí.

FEDIAF nesnižuje hodnotu záměru na dekarbonizaci evropské dopravy. „Ale nedomníváme se, že cenné a nezastupitelné složky krmiva pro domácí zvířata patří do leteckých a námořních motorů,“ zaznívá v tiskovém prohlášení.

Scénář, při němž by EU dotované rafinerie pro výrobu leteckých a lodních biopaliv „zhltly“ dostupné živočišné tuky kategorie 3, by měl plošně negativní efekt. Domácí mazlíčky by bylo třeba živit méně udržitelným způsobem. V podstatě už ne granulemi, ale zbytky nebo extra zakoupeným masem. Což by se prodražilo majitelům a odrazilo na zdravotní kondici zvířat. Navíc by se zvýšila uhlíková stopa chovu psů a koček.

To vše v době, kdy už jsou spotřebitelé v EU pod značným tlakem rostoucích životních nákladů. Nedobře by se mohlo vést i jednomu milionu lidí, které v Evropě sektor výroby krmiv pro zájmové chovy zaměstnává.