V Česku hledají náhradu za ropu. Testuje se palivo ze dřeva a slámy

Dřevoplyn Polínka do nádrže Nedostatek ropy nebo její vysokou cenu řeší svět automobilů takřka od nepaměti. Vynálezci a konstruktéři tak hledali alternativy. Parní stroj se do auta nehodí, použít dřevo k pohonu ovšem stavitele aut lákali. S pohonem na dřevoplyn už si pohrávali konstruktéři prvních aut. Jeho čas se přišel za kritického nedostatku benzinu za druhé světové války.

Dřevoplyn vzniká nedokonalým spalováním biomasy za vysoké teploty, která reaguje s kyslíkem za vzniku oxidu uhelnatého a dalších látek. Dřevoplyn se vyráběl přímo „na palubě“ vozu ve speciálním generátoru. Ten se naplnil dřevem a za procesu nedokonalého spalování vznikalo palivo. Motor ovšem musí být na jeho spalování uzpůsobený (staré dieselové motor prý ovšem dokázaly spalovat naftu i dřevoplyn). Nevýhodou je kromě nižšího výkonu především uvolňování dehtu a popela, což vede k opotřebení motoru, ale také tvorba rakovinotvorných aromatických uhlovodíků. Na dřevoplyn se jezdilo hodně Skandinávii. Těsně před začátkem druhé světové války prý jezdilo na dřevoplyn ve Švédsku až 40 % nákladních aut a dokonce 50 % autobusů. Na dřevoplyn jezdily i nákladní Škody 550 a 506 z třicátých let, na výrobu osobních škodovek tankujících dřevěná polínka nedošlo. Pár nadšenců ovšem přestavět auto na dřevoplyn čas od času vyzkouší.