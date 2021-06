Sběratel motorek se chlubí v Praze svou kolekcí, jel jen na některých

Veteran Mania potrvá až do 5. září 2021. Zahrnuje sto jedinečných motocyklových exponátů rozřazených do třech kategorií: předválečné a poválečné stroje a motocykly s příběhem. Některé exponáty jsou v nálezovém stavu, ale mnohé stroje vypadají, jako by teprve nedávno sjely z výrobní linky. Naprostá většina vystavených exponátů pochází ze soukromé sbírky Radka Uhlíře.

Sběratel a majitel motocyklových veteránů chtěl svoji kolekci a sběratelské úsilí posunout dál, ukázat ji veřejnosti a zpřístupnit tak, aby z ní mohl mít radost ještě někdo další. Všem návštěvníkům nabídne unikátní pohled především na modely značek jako ČZ, Jawa, Praga, Laurin & Klement nebo BMW, DKW či Zündapp. Pořadatelé navíc jednomu člověku umožní vyhrát veterána, konkrétně model ČZ 125 T z roku 1949.

„Musím říct, že jsem docela dlouho přemýšlel, co se sbírkou dál. Sám jsem si ji užil, bavila mě jak samotná sběratelská činnost a vyhledávání a shánění modelů, tak i pocit, že konečně mám kousek, který jsem například pět let hledal. Po čase jsem se dostal do fáze, kdy jsem přemýšlel, co se sbírkou dál. Plány na muzeum, které pro mě bylo číslo jedna, se ukázaly jako nereálné, jednoduše řečeno, bylo mi jasné, že už nemám šanci ho v tomto životě realizovat,“ popsal Uhlíř.



Návštěvníci výstavy se mohou těšit například na modely jako Laurin & Klement Slavia typ B z roku 1903, Zündapp E250 z roku 1928, BMW R63 z roku 1929, Praga 350 OHC z roku 1931, Jawa 350 OHV z roku 1937, ČZ 500 Tourist z roku 1939 nebo třeba OGAR 250 4 z roku 1947, Jawa 500 OHC z roku 1954, ale i Stadion 11, Jawetta nebo Pionýr. Součástí expozice je i málo známý automobil Jawa.



Výraznou většinu výstavy tvoří motocykly předválečné éry, tedy zhruba z rozmezí let 1903 až 1939, ale nechybí ani zajímavé exponáty z válečného období nebo 50. a 60. let a počátku 70. let, do roku 1971.

Svou sbírku zaměřenou na předválečné Jawy začal Radek Uhlíř shromažďovat zhruba před třinácti lety. K jawám se přidaly čezety nebo značka Praga. Poválečnou dobu pak reprezentují hlavně pionýry, stadiony a jawety.



„Dlouho jsme hledali místo pro stálou expozici motocyklů. Tyto plány zhatil covid a nyní je výsledkem tato venkovní výstava,“ uvedl Uhlíř. Pojízdná je podle něj jen část motocyklů, důležitější než provozuschopnost byl původní stav. „Doba sbírání byla tak hektická, že jsem ze všech těchto motocyklů jel zhruba na třech,“ dodal Uhlíř.



Střechy Křižíkových pavilónů organizátoři zvolili, protože nabízí ohraničenou plochu s individuálními vstupy o velikosti zhruba 6 000 m², kde lze počty návštěvníků dobře regulovat a zároveň je kvůli hygienickým opatřením dostatečně rozptýlit. „Toto je první akce pro veřejnost, která se po uvolnění opatření podařilo uskutečnit,“ uvedl ředitel Výstaviště Tomáš Hübl.