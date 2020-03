Jedinečné stroje z Brna: Jawa, enduro Harley a rolls z Francie

Výstava zahajující tradičně motorkářskou sezonu předvedla nové modely jednostopých krásek pro sezonu 2020, ale i desítky jedinečných strojů, které jinak na showroomech nepotkáte.

VIDEO: Sezona startuje! V Brně začal Motosalon 2020 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Enduro a streetfighter Harley-Davidson

Až na konci letošního roku přijdou na trh dva přelomové modely Harley-Davidson, které si můžete prohlédnout na Motosalonu. Revoluční stroje Pan America a Bronx jsou zatím označené jako prototypy a do finální produkční verze se ještě může pár detailů změnit, ale to hlavní už víme.

Cestovní maxienduro s 19palcovým předním a 17palcovým zadním kolem je naladěné na 145 koní maximálního výkonu a točivý moment více než 122 Nm. Nový motor Revolution Max o objemu 1 250 ccm a úhlem válců 60 stupňů do jisté míry vychází ze základu ustaveného vodou chlazenou řadou V-Rodů. To je na tak tradiční značku jako

H-D hodně velký rozmach do dalších segmentů.



Ortodoxní Harleyáři se nemusí bát, o pětačtyřicetistupňové vzducháče určitě nepřijdou, jak ujistil Martin Heřmanský z vedení H-D, pro americkou značku vždy bude tím hlavním cruiserová identita mohutných vzduchem chlazených motorů.



Harley-Davidson Bronx bude mít téměř stejný motor, ale s objemem 975 kubíků a bude mít výkon více než 115 koní a točivý moment více než 95 Nm. Na litrový dvouválec solidní hodnoty. Silniční, vlastně spíš „uliční“ model má kratší stavbu a náznaky připomíná elektrický naháč Livewire, který je zaparkovaný hned vedle. A k dalším kuriozitám, které potěší dětské návštěvníky, je obrovský Fat Bob v životní velikosti, ovšem postavený ze statisíců kostiček lega.