Motosezona začíná v Brně. Na veletrh dorazily krásky na dvou kolech

Svaz dovozců automobilů (SDA) očekává letos další růst počtu prodaných motocyklů. Na veletrhu Motosalon v Brně to řekl tajemník svazu Josef Pokorný. Svaz podle něj v lednu i únoru zaznamenal přibližně o deset procent více nově registrovaných motocyklů než ve stejném období loni. „Dvouciferný růst očekáváme i pro celý letošní rok,“ uvedl Pokorný.

Důvodem je, že motocyklový segment nepostihují regulatorní zásahy Evropské unie tak silně jako odvětví automobilů. Sdělil, že i když se motorek omezení, například emisí, dotýkají, jejich zavádění je plynulejší než u osobních aut.

Ještě v roce 2004 se v Česku prodávalo kolem 10 000 motorek ročně, pak čísla rychle rostla k 27 222 kusům v roce 2008. „Důvodem rychlého nárůstu tehdy byla rostoucí obliba skútrů a mopedů z Číny. Krize pak segment motocyklů poznamenala,“ dodal Pokorný. Prodeje posléze klesaly na 15 212 nově registrovaných motocyklů za rok.

Tajemník Svazu dovozců automobilů neočekává, že by prodeje motorek v Česku letos poznamenal výskyt koronaviru v Číně a s ním spojená omezení. „Samozřejmě tato situace může ovlivnit jednotlivé měsíce, ale neočekáváme, že by to mělo významný vliv na celoroční čísla,“ uvedl Pokorný.

V loňském roce lidé nově registrovali 18 744 motocyklů, nejpopulárnější značkou byla Honda, která měla 20 procent trhu s 3 908 registrovanými motorkami, druhá byla Yamaha s 1 679 prodanými kusy a podílem 8,96 procenta. Třetí nejoblíbenější značkou bylo asijské CF Moto, které prodalo

1 091 kusů a patřilo mu 5,82 procenta trhu.