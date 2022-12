Mazda CX-60 jde proti proudu. Nabízí unikátní podélně uložený motor

Mazda během své historie mnohokrát ukázala, že umí jít proti proudu. Občas to může být trochu sveřepé a na sílu, ale často najde nové způsoby, jak postavit auto, které se svými vlastnostmi liší od ostatních a najde si své příznivce. Když za individuálním přístupem a odvahou přijímat nové věci stojí cíl v podobě řidičského potěšení a stavba aut navržených „jezdivě“, vznikají vskutku zajímavé kreace. Může to být třeba malý roadster, který už více než třicet let baví řidiče po celém světě, může to být obratnost spojená s výbornou pozicí za volantem Mazdy 3 nebo třeba vlastnosti nové Mazdy CX-60.