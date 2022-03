Mazda míří mezi šlechtu. Plug-in hybrid doplní u nové CX-60 šestiválce

„Nová vlajková loď je nejdůležitějším modelem, jaký Mazda představila za více než deset let,“ komentují zástupci automobilky. Ano, CX-60 je ta mazda, která představuje světu novou platformu značky (Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture) pro velká auta s pohonem zadních kol. Prozatím tedy s hybridem, ale dorazí i ty napjatě očekávané šestiválce. Už je oficiální, že v roce 2023 automobilka dorazí s další modelem, který bude větší než CX-60 a bude mít tři řady sedaček. „V následujících třech letech představí Mazda pět nových elektrifikovaných vozů postavených na multifunkční platformě. Po roce 2025 se dostane ke slovu zbrusu nový systém Skyactiv EV Scalable Architecture – unikátní technologie, která Mazdě umožní na jediné společné platformě budovat elektrovozy všech velikostí,“ popisuje Markéta Kuklová z českého zastoupení značky.

Styl CX-60 ctí pravidla designového jazyka Mazdy. Platí to o vnějším vzhledu, který je jeho evolucí, a též o interiéru, který má jako hlavní jmenovatele střídmost, eleganci, klid. Vnější design charakterizují souslovím „noble toughness“, tedy něco jako „ušlechtilá drsnost“. Čisté linky vyrýsovávají napjaté svaly. Silueta zdůrazňuje pohon zadních kol. Nová mazda je dlouhá 474 cm, široká 189 cm a vysoká 168 cm, rozvor má 287 cm a naloží 570 až 1 726 litrů. Auto spočívá na dvacetipalcových kolech.

Slovník japonských mistrů

„Elegantní a luxusní interiér nezapře dědictví Mazdy a bohatých japonských tradic. Představuje ideu kaičó – záměrné mísení různých materiálů a textur, například javorového dřeva, kůže napa, jedinečně zpracovaných japonských textilií a pochromovaných detailů,“ popisuje Markéta Kuklová. „V interiéru byla navíc využita technika, které se říká musubu. Jde o japonský způsob spojování tkanin, který inspiroval podobu prošití na přístrojové desce. Zpracování javorového dřeva zase odpovídá japonské estetice hačo – ta spočívá v asymetrické rovnováze, respektive v záměrné nerovnoměrnosti. Rozmanité vzory i materiály tkanin citlivě reagují na změny světla, japonská šicí technika kakenui vytváří typické stehy s mezerami mezi jednotlivými tkaninami, jimiž je vidět na podkladový materiál.“

Umění starých mistrů se na palubách mazd mísí s mistrovstvím moderních inženýrů. Asi nejvíc diskusí vyvolá systém Mazda Driver Personalisation System. Ten pozná, kdo usedl za volant, a automaticky tomu přizpůsobí nastavení interiéru – polohu sedaček, volantu a zrcátek, napolohování průhledového (head-up) displeje, dokonce i nastavení zvuku a klimatizace. Opravdu to udělá úplně samo, řidiče si „oměří“ a podle toho vše nastaví. Kamera hledící na řidiče zjistí, kde má řidič oči, a od toho systém odvodí zbytek. Je to až 250 nastavení různých věcí ve voze.

Spousta lidí bude brblat, jenže je známo, že taky většina šoférů sedí za volantem úplně špatně. A Mazda si na dokonalém sepětí řidiče a stroje zakládá, auta podle toho vypiplává s maniakální péčí, aby se pak reálný řidič svalil do sedadla do pololehu, ve kterém není schopen vnímat pohyby auta, natož ho pak ovládat. A tomu má nový systém zabránit.

Hybrid, pak šestiválce

Pohonná soustava je složena z podélně uloženého benzinového čtyřválce 2,5 litru (192 k) s přímým vstřikováním spojeného s elektromotorem výkonem 100 kW a zbrusu novou rychle řadící osmistupňovou automatickou převodovkou (planetovou, bez měniče, s lamelovou spojkou připojující elektrický motorgenerátor).

Systémový výkon 327 k/241 kW a 500 Nm živí vysokokapacitní baterie s 355 V a 17,8 kWh. Permanentní pohon všech kol preferuje zadní nápravu, podvozkáři Mazdy prý chtěli dát vozu co nejneutrálnější chování. Inženýři Mazdy mimo jiného nadělili CX-60 novou specialitu jménem Kinematic Posture Control, systém zabraňující nadlehčování zadního kola v zatáčce stabilizuje auto a vylepšuje odezvu na řízení. „Baterie je umístěna mezi přední a zadní nápravu co nejníže, aby se snížilo těžiště vozu. V kombinaci s pohonem všech kol to výrazně vylepšuje ovladatelnost vozu, která se tak vyrovná nejlepším automobilům v prémiovém segmentu,“ popisuje Kuklová.

To je totiž další z novinek, kterou CX-60 veze: Mazda tak naplno říká, že chce patřit mezi prémiové značky. Odkládá ostych a z předsálí automobilové šlechty chce postoupit rovnou do centra dění. S novinkou tak otevřeně cílí na bavoráky, audiny a mercedesy. V uměřenějším, rafinovanějším podání. Má to být „japonská prémiovost“, jak říkají mnohoznačně u Mazdy. Automobilka nezastírá, že CX-60 jí má přivést nové zákazníky, kteří by jinak šli pro Audi Q5, nebo BMW X3.

Nabídne k tomu i odpovídající výkony: nejvýkonnější Mazda pro běžný provoz v historii na stovku vystřelí za pouhých 5,8 s. Maximální rychlost je omezena na 200 km/h. Při čistě elektrickém pohonu s rychlostí do 100 km/h má Mazda CX-60 PHEV dojezd přes 60 km.

Obrovským lákadlem by mohly být další varianty CX-60, které jsou na cestě. V roce 2023 se mají pod kapotu dostat vyvíjené benzinové a naftové řadové šestiválce. Benziňák s lehkou hybridizací (mild hybrid 48 V) bude atmosferický třílitr, turbodiesel bude mít objem 3,3 litru a nabídne dvě výkonová provedení a také verzi výhradně s pohonem zadní nápravy.

„Novou Mazdu CX-60 lze v Česku již objednávat u autorizovaných dealerů značky. Začínat bude na 1 293 690 korunách,“ uzavírá Markéta Kuklová.