Zeman se chystá v Německu citovat Honeckera. A hodně nepřesně

„Ve svém přípitku budu citovat Ericha Honeckera, který v nestřežené chvíli prohlásil, že berlínská zeď vydrží 1000 let. Já teď nebudu tak nezdvořilý, abych řekl, že zmínka o tisíci letech už v německé historii jednou byla, takže budu citovat jenom toho Ericha Honeckera,“ prohlásil ve čtvrtek Zeman v TV Barrandov. Jako tisíciletou říši označovali nacisté Německo za vlády Adolfa Hitlera.



Honecker před více než 30 lety podle dostupných informací mluvil o řádově kratším období existence berlínské zdi. V německých médiích se často cituje jeho vyjádření z ledna 1989: „Zeď bude stát za 50 a také za 100 let, pokud nebudou odstraněny příčiny, které vedly k jejímu vzniku.“

Zeman neočekává, že by návštěva přinesla kontroverze nebo složitá politická jednání. „Při této příležitosti si myslím, že by to bylo tak trochu i znesvěcení této události. Ale já jasně řeknu, a je to i můj názor, že pád berlínské zdi byl takovým impulzem pro sametovou revoluci,“ uvedl. NDR a ČSSR měly podle Zemana nejvyšší životní úroveň ze zemí východního bloku. „A najednou se ukázalo, že ty buřty nejsou všechno a že je taky důležitá svoboda.“

Zeman do Berlína přiletí už v pátek, kdy ho čekají schůzky s bývalým sociálnědemokratickým kancléřem Gerhardem Schröderem a s někdejším eurokomisařem zodpovědným za rozšíření Evropské unie Günterem Verheugenem. Oba Zeman považuje za své osobní přátele.

Hlavní program českého prezidenta čeká v sobotu, kdy ho dopoledne spolu s hlavami států ostatních zemí Visegrádu na zámku Bellevue přijme německý prezident Steinmeier. Poté se spolu s kancléřkou Angelou Merkelovou zúčastní hlavního vzpomínkového aktu u památníku berlínské zdi v ulici Bernauer Strasse. Při této příležitosti vyslechnou krátké projevy dětí z visegrádských zemí a symbolicky vsunou růži do zbytků berlínské zdi.

Prezidenti Německa, Česka, Slovenska, Polska a Maďarska se poté přesunou k památníku, jenž připomíná příspěvek zemí Visegrádu k pádu berlínské zdi, za který jim Steinmeier poděkuje. V poledne pětici politiků čeká pracovní oběd na zámku Bellevue, během něhož budou jednat o zahraničněpolitických tématech. Po jeho skončení Zeman odletí zpět do Česka a na večerní oslavě tak už zemi bude reprezentovat ministr zahraničí Tomáš Petříček.