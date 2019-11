Krymské Tatary jsem na Hrad nezval, přišli jako doprovod, řekl Zeman

Krymští Tataři na konci října zveřejnili fotografie z recepce konané na Pražském hradě u příležitosti státního svátku. Doprovodili je textem, že Zeman uznal Ruskem obsazený ukrajinský poloostrov Krym za součást Ruska. Mluvčí prezidenta to však popřel.

Zeman na TV Barrandov řekl, že krymské Tatary nepozval. Pozvánka byla podle něj určena zástupcům Rusínů, kteří byli součástí tehdejšího Československa, proto byla jejich účast logická. Ti si na recepci vzali jako doprovod místo rodinných příslušníků krymské Tatary, kteří začali tvrdit, že je pozval prezident republiky, uvedl Zeman.

„Každá pozvánka je pro dvě osoby a záleží jen na pozvaném, kdo doprovod tvoří,“ uvedl mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

Zákon o zkrácení voleb by Zeman nejspíš vetoval

Prezident nesouhlasí s tím, aby se volby konaly jen jeden den, zatímco nyní mohou čeští voliči hlasovat v pátek i sobotu. Tvrdí, že tato změna by snížila volební účast. Pokud by tento návrh parlament schválil, zřejmě by takovou změnu zákona vetoval. Znovu zopakoval, že je zastáncem volební povinnosti.

„Všechno, co přispívá ke zvýšení volební účasti, má mou podporu, a naopak,“ uvedl Zeman.

Ministerstvo vnitra v návrhu zákona o správě voleb plánuje, že se hlasovat bude jen v pátek. Mezi další změny patří korespondenční hlasování v zahraničí a také zrušení povinného doručování volebních lístků.