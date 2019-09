Opomíjené datum. Bez demonstrací v Lipsku by jen tak Berlínská zeď nepadla

Pád Berlínské zdi by byl nepředstavitelný bez rozsáhlých protestů, které v září 1989 vyšly z Lipska a postupně zachvátily celou Německou demokratickou republiku (NDR). Myslí si to historik Jürgen Reiche, podle kterého lidé dali jasně najevo požadavky na změnu a hlavně to, že už se represivního komunistického režimu nebojí.