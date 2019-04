Zeman jednal s čínským prezidentem. Doprovodili ho Jágr či Nedvěd

Zeman na začátku jednání řekl, že není žádná jiná země, kam by jezdil tak často. Do Číny přicestoval již popáté. Čínskému prezidentovi poté představil část delegace. Zmínil představitele firmy Home Credit, která v Číně poskytuje půjčky, nebo Jágra, který by se mohl stát jednou z tváří zimních olympijských her pořádaných Pekingem v roce 2022.

Poté zmínil, že je spokojen s jednáními s čínskou společností CITIC, která v Česku převzala projekty firmy CEFC. Zakladatel CEFC, a zároveň poradce prezidenta Zemana, Jie Ťien-ming je v Číně vyšetřován kvůli hospodářským deliktům.



Podle Zemanova mluvčího Jiřího Ovčáčka mají být hlavním tématem setkání prezidentů například české investice v Číně. Zeman je podle něj chce podpořit, hovořit chce ale také o čínských investicích v České republice. Zmínil například formu PPP projektů, do kterých se zapojují soukromí investoři. Premiér Andrej Babiš nedávno navrhnul, aby čínské firmy tímto způsobem postavily úseky dálnice D3 vedoucí z Prahy na České Budějovice.

V české prezidentské delegaci byl také Tykač, jehož energetická skupina Sev.en Energy v neděli v Pekingu uzavřela dohodu s firmou China Huaneng Group, jednou z nejvýznamnějších čínských energetických společností.

Na závěr přijetí v pekingské Velké síni lidu končící ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková podepsala dvě memoranda. Jedno počítá se vznikem nové pobočky agentury CzechTrade, druhé aktualizuje seznam bilaterálních projektů obou zemí v rámci projektu nové Hedvábné stezky.