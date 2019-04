Jágr poletí se Zemanem do Číny, tamnímu hokeji chce pomoci před olympiádou

Informaci přinesly Lidové noviny.

„Mohu potvrdit, že Jaromír Jágr poletí,“ řekl deníku tiskový mluvčí hokejového klubu Rytíři Kladno Vít Heral.

Do Číny odletí majitel kladenského hokejového klubu s prezidentem příští středu, tedy jen den po posledním zápase baráže o extraligu, kam má Kladno nakročeno.

Do Česka se vrátí o pět dní později. Jágr by mohl být tváří hokejového turnaje zimní olympiády v roce 2022, která se uskuteční právě v čínském Pekingu.

Do Číny kladenský hokejový klub vyšle také juniorský tým. „Junioři poletí na pozvání svazu čínského hokeje do Pekingu. Budou tam jako tréninkový partner čínského reprezentačního výběru,“ doplnil Heral.

Čína do projektů zaměřujících se na zimní sporty investovala miliardové částky, také se zavázala, že v příštích letech do těchto sportů zapojí přes 300 milionů obyvatel.

Jágr se už loni na podzim zúčastnil jednání prezidenta Zemana s čínskou vicepremiérkou Sun Čchun-lan v Lánech. Na schůzce byl tehdy i někdejší fotbalový reprezentant Pavel Nedvěd, tvář čínské superligy. I Nedvěd by se měl cesty do Číny zúčastnit.

Se Zemanem poletí šedesát podnikatelů, cestu si platí sami

Pracovní cesta prezidenta Zemana do Číny by měla vyjít na bezmála devět milionů korun. V zemi se prezident setká se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem a zúčastní se i summitu k takzvané nové Hedvábné stezce. Kromě toho by se měl setkat i s ruským protějškem Vladimirem Putinem.

Zeman vyrazí do Číny už popáté, spolu s ním poletí i delegace šedesáti podnikatelů. Ti do Číny odletí 23. dubna, tedy o den dříve než prezident, na programu mají dvě podnikatelská fóra. Náklady na cestu si budou hradit sami.