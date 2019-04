Nejsem spokojen, investujte v Česku víc, řekl Zeman v čínské televizi

Prezident Zeman v úvodu rozhovoru označil Novou hedvábnou stezku jako „fantastický infrastrukturní projekt“. Také by si přál, aby železniční spojení v rámci tohoto propojení vedlo přes Česko dále s největší pravděpodobností do Německa. „Česká republika by zkrátka z projektu Nové hedvábné cesty neměla být vyřazena,“ řekl čínské televizi. O záměru být součástí tohoto projektu chce jednat s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.

Řekl také, že v rámci bilaterální ekonomické spolupráce je s některými projekty spokojen. Jako příklad uvedl již čtyři fungující letecká spojení mezi Českem a Čínou s tím, že se brzy otevře páté. „Česká republika se může stát něčím jako leteckým hubem pro Čínu v Evropě,“ poznamenal.

Do Číny letí i Jaromír Jágr a Pavel Nedvěd Na setkání s čínským prezidentem Zemana doprovodí hokejista Jaromír Jágr a fotbalista Pavel Nedvěd. Jágr by se podle posledních informací mohl stát tváří olympijských her v Číně v roce 2022

Podobně se podle něj může Česko stát i čínským „bankovním hubem“ díky spolupráci s Bank of China i dalšími čínskými bankami. Bank of China je podle informací prezidenta ochotná poskytovat úvěry českým firmám.

Zeman: Očekávám zvyšování investic

Více negativně prezident hovořil o míře čínských investic v Česku. „Ty zůstávají stále velmi, velmi nízké. A to mne pochopitelně mrzí,“ řekl a dodal, že mu nejsou jasné konkrétní důvody, proč tomu tak je. V Číně se plánuje setkat s ředitelem čínské společnosti CITIC Group a doufá, že její investice v budoucnosti budou úspěšnější. „S úrovní investic však spokojen nejsem a očekávám jejich zvyšování,“ dodal.

Zeman v minulosti sliboval čínské investice za více než 200 miliard korun, jejich hodnota je zatím však mnohem nižší. Premiér Andrej Babiš je nedávno také označil za neuspokojivé.

Překážkou, která může podle Zemana bránit spolupráci mezi Čínou a Českem, může být byrokracie na obou stranách. Politici by podle něj v zahraničí měli být hlavně lobbisty za své domácí firmy a společně i proti zbytečné byrokracii bojovat.

Huawei by mohl být velký investor, na kterého čekáme

Podle Zemana je Evropská unie ve vztahu k Číně rozdělená právě i na případu firmy Huawei. „Některé země, možná z důvodu pouhého konkurenčního boje, tvrdí, že Huawei představuje bezpečnostní hrozbu“, uvedl. Dodal také, že naopak například Německo, Itálie nebo Maďarsko oznámilo, že nemají konkrétní důkazy o bezpečnostních hrozbách ze strany této firmy.

Prezident také poznamenal, že by si dokázal právě firmu Huawei jako „velkého čínského investora, na kterého stále čekáme.“ Také uvedl, že v případě Huawei se podle něj jedná o normální obchodní soutěž a konkurenční boj. To, že u nás zatím neinvestovala žádná velká čínská firma označil za „skvrnu na česko-čínské spolupráci.“

Prezidenta doprovodí pět ministrů i podnikatelé Spolu s prezidentem do Číny poletí ministři životního prostředí ministři životního prostředí Richard Brabec, kultury Antonín Staněk, zemědělství Miroslav Toman a končící ministři dopravy Dan Ťok a a obchodu Marta Nováková. Ministr kultury zahájí výstavu českého designu a podepíše dohodu o kulturní spolupráci. Zúčastní se také podpisu memoranda, které umožní České filharmonii intenzivnější spolupráci s čínskými umělci. Během návštěvy bude podepsáno memorandum Hospodářskou komorou a Bank of China o investicích řádově v miliardách eur.

K čínskému prezidentovi se Zemanem půjde také podnikatel Pavel Tykač. Jeho společnost Sev.en Energy chce navázat s čínskou firmou China Huaneng Group.

Podle Zemana je důležité, aby EU a Čína byly propojeny i kvůli obchodní válce, kterou podle něj USA vede s Evropou i Čínou. Připomněl, že minulý rok v Šanghaji označil protekcionismus za hlavní hrozbu pro světovou ekonomiku. „Spolupráci mezi EU a Čínou proto velmi podporuji“ dodal.