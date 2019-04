Česko má s Čínou vřelé vztahy. Na investicích se to neprojevilo, řekl Babiš

Premiér se svým čínským protějškem jednal na okraj dvoudenního summitu zemí střední, jihovýchodní a východní Evropy a Číny ve formátu 16+1, který ve čtvrtek večer začal slavnostní večeří.

„My jsme se viděli naposledy loni na stejné akci 16+1 v Sofii. A musím konstatovat, že za ten rok, co jsme se neviděli, se ten byznys pohnul hlavně ve prospěch Číny,“ uvedl po zhruba patnáctiminutovém bilaterálním jednání Babiš. „Čína mezi rokem 2017 a 2018 navýšila prodeje do České republiky o šest miliard dolarů, kdežto naše vývozy stouply jenom o 160 milionů,“ dodal s tím, že tuto negativní bilanci obchodní výměny je třeba zvrátit.

„Říkal jsem, že bych si přál udělat pro Českou republiku takový byznys jako pan prezident Macron, který tam prodal 300 airbusů za 30 miliard euro,“ prohlásil Babiš. Čínského premiéra pozval na návštěvu České republiky a debatovali také o nadcházející cestě prezidenta Miloše Zemana do Číny, která se uskuteční koncem dubna.

„Naše vztahy s Čínou jsou velice intenzivní, pan prezident Zeman se připravuje na cestu do Číny. Těch návštěv i jednání je strašně moc, ale zatím se to ještě neprojevilo na byznysu,“ dodal český premiér. Jak reagoval Li Kche-čchiang na jeho výzvy? „Usmíval se, myslím, že to bral na vědomí,“ řekl Babiš.

Bilaterální schůzka se uskutečnila v hotelu s výhledem na moře přímo na pobřeží a u čínského premiéra se při krátkých jednáních střídali i ostatní evropští premiéři. Před Babišem například z hotelu vycházel bulharský předseda vlády Bojko Borisov, s Li Kche-čchiangem jednal i slovenský premiér Peter Pellegrini.

Babiše do Chorvatska doprovázejí podnikatelé z více než 20 českých firem z oblasti leteckého průmyslu, stavebnictví, gastronomie, vzdělávání nebo realit. Zúčastní se dvoustranných jednání se zástupci podniků z 15 dalších evropských států a Číny.

Cílem platformy 16+1 je prohlubování ekonomické spolupráce. Vedle Česka je do ní zapojeno dalších deset členských zemí Evropské unie (Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko) a pět států mimo unii (Albánie, Bosna, Severní Makedonie, Černá Hora a Srbsko). Česko loni hostilo investiční fórum platformy na Pražském hradě. Jak Babiš uvedl ještě před odletem do Chorvatska, platforma se nyní rozšíří o Řecko.

V minulosti byla platforma 16+1 kritizována zejména Bruselem, ale i Berlínem. Západoevropské země opakovaně vyjadřovaly obavy, že rozvíjení kontaktů této skupiny oslabuje jednotu společné zahraniční politiky EU vůči Číně. Čínský premiér Li Kche-čchiang ale už v minulosti několikrát zdůraznil, že platforma 16+1 nemá za cíl rozdělit Evropskou unii.

Dohodu o strategickém partnerství uzavřelo Česko s Čínou v březnu 2016, a to u příležitosti návštěvy čínského prezidenta Si Ťin-úchinga v Praze. Cílem je všestranné prohloubení vztahů mezi oběma zeměmi. Babiš v této souvislosti dnes zmínil, že od té doby se ještě neuskutečnila avizovaná schůzka mezivládní komise na úrovni ministrů. „Požádal jsem pana premiéra, aby se o to zasadil. Jsou to už tři roky a ta komise nezasedla,“ dodal.