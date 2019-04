Demokratizace má probíhat po etapách, řekl Zeman v Číně

Svět si na začátku června připomene 30 let od krvavého potlačení protestů na náměstí Brány nebeského klidu (Tchien-an-men) v Pekingu. Přímým podnětem k jejich konání byla smrt bývalého generálního tajemníka Komunistické strany Číny Chu Jao-panga 15. dubna 1989.

V noci ze 3. na 4. června 1989 armáda zlikvidovala týdny trvající masové demonstrace studentů, kteří žádali demokratizaci země. Při zásahu zahynulo nejméně 1 300 lidí, podle neoficiálních informací možná až čtyřnásobek.



Zeman na otázku, jak před 30 lety události vnímal a jak se na ně dívá s odstupem času, odpověděl, že člověk s odstupem času často své názory mění. „Čína je veliká země a kdyby došlo k chaosu a k dezintegraci Číny, tak by to mohlo znamenat výraznou destabilitu. Zastávám názor, že demokratizace má probíhat krok po kroku, po etapách,“ řekl.

Pokud by probíhala skokem, mohlo by to podle něj vést i k tomu, že by se různé násilné revoluční akty přenesly do provincií. V té souvislosti poukázal na dění v Libyi a v Iráku po intervenci západních států.

„U menší země, jako je například Česká republika, si myslím, že jednorázová studentská demonstrace může mít pozitivní efekty, nejsem si ovšem jist, zda by to u země s více než miliardou obyvatel nerozklížilo její systém,“ dodal.



Prezidenta na cestě do Číny doprovázela manželka Ivana Zemanová. V Pekingu se zúčastnila slavnostního otevření Česko-čínského centra pro rozvoj ledního hokeje a společně s dalšími prvními dámami navštívila čínskou operu.



VIDEO: Zemanová a další první dámy vyrazily na čínskou operu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Prezident opět podpořil Huawei

Miloš Zeman návštěvu Číny zakončil účastí na otevření zahradnického veletrhu Expo 2019, který se bude věnovat udržitelnému rozvoji a životnímu prostředí. Společně s dalšími státníky zasadil na výstavě strom.

Během čínské cesty Zeman opakovaně podpořil Huawei. V sobotu se sešel s výkonným ředitelem firmy Žen Čeng-fejem a vyjádřil naději, že se společnost bude v Česku podílet na digitalizaci, včetně sítí páté generace (5G). Novinářům nechal rozdat mapu Evropy s vyznačenými státy, které se v Evropě vyslovují vůči Huawei pozitivně a které negativně. „Uvnitř Evropy je takový vzteklý červený kousek, to je země, která je proti Huawei,“ řekl Zeman na adresu České republiky.

Polsko podle něj ve svém postoji váhá. „Všechny ostatní země postupně přešly na stranu Huawei. Myslím si, že není dobré, když jsme jediná země Evropské unie, která takto razantně, a řekl bych servilně, vystupuje,“ řekl s tím, že kauzu Huawei „servíruje“ ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Dušan Navrátil.

NÚKIB, který varoval v závěru loňského roku před technologiemi Huawei a další čínské společnosti ZTE, se dnes stejně jako v minulosti k Zemanovu výroku nevyjádřil. „Jako apolitický úřad politické výroky zásadně nekomentujeme. Naším posláním je ochrana kybernetické bezpečnosti České republiky,“ sdělil mluvčí NÚKIB Radek Holý.

Zeman v souvislosti s Huawei připomněl jako další „servilitu“ kauzu údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina, kterého Česká republika vydala do USA.

V Pekingu se také Zeman zúčastnil konference k nové Hedvábné stezce. Čínský plán zlepšit dopravní spojení mezi Asií, Evropou a Afrikou podpořil a v projevu poukázal na rizika, která ho ohrožují. V rámci summitu se v sobotu krátce potkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.