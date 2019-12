Babička je ekosvině, jezdí v SUV a smaží maso. Němce rozdělila satira

Text je napsaný na melodii starší žertovné písně německých dětí „Moje babička řídí motocykl v kurníku“. Babičce vyčítá neekologické chování, kromě způsobů přepravy (na mopedu jezdí v pečovatelském domě místo invalidního vozíku) třeba to, že často smaží kotlety, které levně kupuje ve výprodeji.

Na konci videa dívky ze sboru s vážným pohledem pohybují rty a místo jejich hlasu je slyšet hlas klimatické aktivistky Grety Thunbergové, jak říká: „We will not let you get away with this.“ - Nedovolíme, aby vám tohle prošlo. Což je věta z jejího projevu „How dare you“ proneseného na klimatickém summitu OSN.



WDR tvrdí, že píseň brala jako neškodnou satiru. „Po přečtení textu jsem postavu babičky chápal jako symbol nás všech,“ hájil se v médiích sbormistr Zeljo Davutovic. Veřejnost to viděla jinak, strhla se lavina nevole a kritiky, především na sociálních sítích, sešlo se ale i několik protestních shromáždění.



Na facebookovém profilu televize se pod příspěvkem s písní objevily tisíce komentářů, převažovaly ovšem odmítavé, kritické. Televize tlaku ustoupila, video smazala a lidem se omluvila za „neúspěšnou akci“.



ᴘʀᴏsᴇᴄᴄᴏᴘʀɪɴᴢ (Twitter) @ProseccoPrinz VIDEO: Der WDR hat das Video ja leider gel�scht, weil einigen in ihrer r??e??c??h??t??e??n? Blase unwohl wurde und angefangen haben sinnbefreit zu hetzen. Bittesch�n. Wer es nicht h�ren m�chte schaltet einfach ab. So einfach ist das ?? https://t.co/Lm6x32X Pro zobrazen� videa mus�te m�t zapnutou podporu JavaScriptu Der WDR hat das Video ja leider gelöscht, weil einigen in ihrer r̶̶e̶̶c̶̶h̶̶t̶̶e̶̶n̶ Blase unwohl wurde und angefangen haben sinnbefreit zu hetzen. Bitteschön. Wer es nicht hören möchte schaltet einfach ab. So einfach ist das https://t.co/Lm6x32XRDK 534 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Předseda vlády spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko Armin Laschet (CDU) se rozhodl v sobotu večer ve speciálním vysílání WDR 2 zavolat uměleckému řediteli WDR Tomu Buhrowovi, aby se k videu vyjádřil. Buhrow označil „nešťastnou píseň o babičce“ jako chybu.

„Omlouvám se za to,“ řekl Buhrow od postele svého dvaadevadesátiletého otce, za kterým byl právě na návštěvě v nemocnici. Podotkl, že jeho otec vždy tvrdě pracoval a „není to žádná ekologická svině“.



Výtky přišly také od dalšího politika, Thomase Nückela z FDP, který je zároveň členem vysílací rady WDR. „Satira může být jedovatá, ale nesmí se dostat do nebezpečného pásma agitace,“ napsal na Twitteru.



Někteří politici rovněž kritizovali, že jsou podle nich děti v debatě o ochraně klimatu zneužívány dospělými. Zemský premiér Laschet napsal na svém twitterovém účtu, že „navádění mladých proti starým je nepřijatelné“.



Nejhlasitější kritici písně jsou často popisováni coby sympatizanti krajní pravice, ta je údajně i za svoláním protestů. „V Kolíně nad Rýnem demonstrují neonacisté před vysílacím centrem WDR,“ psal na Twitteru člen Strany zelených Sven Lehmann. Německá asociace novinářů žádala o ochranu před „členy krajně pravicové scény“ pro novináře Dannyho Holleka z WDR, který o písní aktivně diskutoval na sociálních sítích.

V omluvě na Facebooku televize litovala, že „tato satira zranila city části publika“, protože to nebylo záměrem akce. „Šlo o to zachytit mezigenerační konflikt, který se odráží v hnutí Fridays for Future (Pátky pro budoucnost)“, napsala televize na sociální síti.