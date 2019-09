Do New Yorku se sjíždějí státníci. Začíná klimatický summit OSN

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Summit svolal generální tajemník OSN António Guterres. Ten již dříve vyzval představitele států, aby předložili ambiciózní plány transformace energetiky, dopravy, průmyslu i zemědělství. Mezinárodní společenství by mělo do roku 2030 snížit emise o 45 procent a do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality. Motto pondělní konference OSN zní „Závod, který můžeme vyhrát; závod, který musíme vyhrát“.

Podle Guterrese bude jednodenní konference „o činech, nikoli o slovech“. „Řekl jsem světovým vůdcům, aby nepřijížděli s líbivými projevy, ale s konkrétními závazky,“ uvedl šéf OSN.

K mnohem radikálnějšímu boji s klimatickými změnami vyzvali světové vůdce i mladí aktivisté, kteří se v sobotu zúčastnili prvního mládežnického summitu OSN o klimatu.

„Ukázali jsme, že jsme jednotní a že my, mladí lidé, jsme nezastavitelní,“ uvedla na této akci šestnáctiletá Thunbergová, která začala již před více než rokem pravidelně v pátek protestovat u švédského parlamentu. Svou činností inspirovala vznik studentského hnutí Fridays for Future (Pátky pro budoucnost), pod jehož záštitou studenti místo pátečního vyučování stávkují a požadují důraznější postup proti zhoršování životního prostředí.

Do poslední celosvětové série stávek a demonstrací za lepší ochranu klimatu se minulý pátek zapojily více než čtyři miliony lidí. Protestní akce se uskutečnily ve 163 zemích.