Student v Brně držel hladovku za klima, bude spolupracovat s vedením města

Podle něj by Brnu mohlo vyhlášení klimatické nouze pomoci získat více peněz ze státního rozpočtu, aby klimatickou krizi mohlo řešit.

„Pomohlo by to i v tom smyslu, že jakmile se vyhlásí nějaký stav nouze, tak to občany vytrhne z letargie, ve které v současné době žijí, a přiměje je to vnímat ten problém se vší vážností,“ uvedl Václav Opatřil.



Kromě vyhlášení stavu klimatické nouze požadoval také setkání s primátorkou Brna Markétou Vaňkovou (ODS) a jejím náměstkem zodpovědným za životní prostředí Petrem Hladíkem (KDU-ČSL). V pátek se stalo skutečností.



„Výsledkem té schůzky je, že naše hnutí bude přizváno k tvorbě obsahu informační kampaně ohledně klimatické změny, kterou Brno bude v příštím roce dělat. Je to dobrý začátek dalších vyjednávání. Domluvili jsme se také, že se spojíme ohledně dalšího termínu schůzky,“ uvedl Opatřil, který hladovku držel sedm dní v centru Brna, dalších šest lidí se podle něj přidalo na méně dní.

Za týden hladovění podle svých slov zhubnul asi pět kilogramů. Mohl pít jen neslazený čaj, vodu s citrónem a mohl si doplňovat vitamíny a minerály.



„Bylo to náročné, ale zároveň odměňující v tom, že jsem vedl spoustu zajímavých diskusí na ulici. Lidé se zastavili, ať už aby mne podpořili, nebo aby se se mnou pobavili o důvodech, proč to držíme. Horší než ten hlad, který jsem cítil spíše v pozadí, byla únava a slabost,“ dodal Opatřil.

Aktivisté z hnutí Extinction Rebellion (Rebelie proti vyhynutí) protestují ve světových velkoměstech s cílem upozornit na klimatickou a ekologickou krizi. V Brně v červenci například upozorňovali na měnící se klima jako oběšenci na tajících kostkách ledu.