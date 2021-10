Další britský průšvih. Největší přístav se zasekl, dopravci odklánějí lodě

Například společnost Maersk ve středu oznámila, že své nákladní lodě se zbožím pro britský trh začala přesměrovávat do evropských přístavů. Kontejnery tam budou přeloženy na menší plavidla, na kterých pak zamíří na ostrovy.

Důvod? Přístav Felixstowe, přes který prochází 36 procent kontejnerové dopravy do Británie, je zcela zasekaný. Zatímco normálně tam odbavení kontejneru trvá v průměru 4,5 dne, nyní na převoz do vnitrozemí čeká asi deset dní.

„Museli jsme zastavit lodní operace, protože nebylo kam vykládat kontejnery. Felixstowe je z globálního hlediska jedním ze dvou či tří nejhůře zasažených přístavů. Některé větší lodě musíme z Felixstowe odklánět a přeložit část carga na menší lodě,“ uvedl pro The Financial Times Lars Mikael Jensen z Maersku.

Vánoce v ohrožení

Se zdrženími a narušením logistických řetězců se kvůli pandemii potýkají i přístavy v Evropě a Číně. Situace v britských přístavech je ovšem obzvlášť špatná kvůli akutnímu nedostatku řidičů nákladních aut. Může za to exodus pracovníků ze zemí střední a východní Evropy způsobený brexitem a covidem-19.

Zatím nejviditelněji se to projevilo problémy se zásobováním pohonnými hmotami, kvůli němuž musela vláda v Londýně povolat za volanty cisteren vojáky. Pokud se nedostatek řidičů nepodaří v nejbližších týdnech vyřešit, je podle odborníků možné, že to Britové pocítí i na Štědrý den.

Chaos v největším kontejnerovém přístavu totiž nastal v době, kdy si prodejci vytvářejí zásoby zboží před Vánoci, nejdůležitější prodejní sezoně roku. Přibližně devadesát procent zboží je do Británie importováno po moři a analytici odhadují, že zácpa ve Felixstowe zpozdí dodávky zboží za 1,5 miliardy liber (asi 45 miliard korun).



Dovozce proto nyní čeká rozhodování, jaké zboží má pro ně větší prioritu. Očekává se, že nejvíce zasaženy budou dodávky oblečení. Například Tesco kvůli nedostatku řidičů přesunuje dopravu kontejnerů na železnici, narůstá také objem zboží přepravovaného letadly. Hledání alternativních tras se nejspíš projeví v koncové ceně.

Vedení Felixstowe tvrdí, že situace se už postupně zlepšuje. „Předvánoční nárůst, nedostatek dopravních kapacit, ucpané terminály ve vnitrozemí, nízká spolehlivost lodních plánů a pandemie - to vše se podílelo na nahromadění kontejnerů v přístavu,“ prohlásilo vedení přístavu.



Politici občany uklidňují, že předvánoční nákupy žádné komplikace provázet nebudou.

„Je to nepochybně velká výzva, především ohledně řidičů kamionů... Musíme to začít řešit, například vyškolit pět tisíc nových řidičů, učinit ten proces flexibilnějším,“ uvedl pro The Guardian spolupředseda Konzervativní strany Oliver Dowden.