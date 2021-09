Radíme si, kde vzít benzin. Evropané bývají z Británie v šoku, líčí Češka

V poslední době jsme vydali několik článků o prázdných regálech a chybějících potravinách v britských obchodech a vždy se nám v diskuzích pod nimi sešli lidé, kteří tvrdili, že v Británii žijí a žádný problém nepozorují. Jak to tedy vypadá ve vašem okolí?

Vždy je to pochopitelně lokální záležitost, ale ani u mé kamarádky na severu Anglie nemají ovoce a zeleninu. Ovoce a zelenina došly jako první. Dřív bývaly dodávky i odpoledne, ale už skončily. Někdy se to podaří doplnit, ale to vy nedokážete určit.

Nejdřív neměli toaletní papír, pak zase mouku. Stává se, že u nás na severu Londýna přijdete do normálního velkého obchoďáku a připadáte si jak za komunismu. Jeden druh výrobku přes celý regál. Sice je na pohled plný, ale vy nemáte na výběr. Nebo jdete do drogerie a tam chybí mycí prostředky a prací prášek.

Není to tak, že nic neseženete, už je to lepší, ale vždycky je někde nějaký výpadek. Nějaká značka, která zrovna chybí, což dřív nebývalo. Doteď byla taková hojnost, že se zdálo, že nejde vyčerpat. Nedokážu identifikovat, kde nastal problém, jestli je to kvůli brexitu nebo koronaviru. Asi jde o kombinaci obojího.

Stává se to ve velkých obchodech, nebo spíš menších? Nebo je to lokální?

Menší obchody tady vedou Turci a Kurdové a asi mají své vlastní dodavatele, protože u nich třeba i ten toaleťák byl. Vždycky je to nějaké období. Někdy vypadne maso, jindy nekoupíte balenou vodu. Teď jsme asi čtrnáct dní byli bez vody. Psali jsme si navzájem: „Hele, tady ji zrovna mají, jeďte si nakoupit.“ V Británii je totiž kohoutková voda docela hnusná, takže když ji nefiltrujete, nepijete ji. Všichni si kupujeme balenou.

Ale teď neseženete ani drahé značky jako Evian a je úplně jedno, kam jdete. Když jsme byli o víkendu v jednom dražším řetězci, kam chodí nakupovat i královská rodina, taky tam chyběla polovina ovoce a zeleniny.

Může to být i tím, že lidé zase začínají panikařit a nakupují do zásoby?

To mělo vliv dřív, ale čerstvé potraviny do zásoby nenakoupíte. I když je pravda, že tady obchází fáma, že nebudou léky. Takže ty se teď hodně skupují. A někteří lidé nakupují i potraviny pro přežití v extrémních podmínkách, jako jsou vysokonutriční tyčinky a podobně, aby přežili těžké doby, co přijdou. Na Vánoce se nakupuje už nyní a vypadá to, že nebude dost krocanů. Nevím proč.

Včera vedle nás jedna benzinka otevřela, fronta jako blázen a po čtyřech hodinách zase zavřela. Nemáte žádnou jistotu. Češka žijící v Londýně

Kromě potravin nyní chybí i benzin, který nemá na pumpy kdo rozvážet. Některé proto zavírají, u jiných jsou fronty. Jak to vypadá ve vašem okolí?

Nikdo z nás benzin nemá. Voláme si tipy, kam ho zrovna dovezli, a vždycky je tam dlouhá fronta. Když mají děti kroužky, ten, co zrovna benzin má, je všechny nabere a funguje jako autobus. A pak zase přijde řada na toho, kdo někde nějaký benzin najde. Bojím se to risknout a někam pro něj jet, protože ve frontě stejně budeme stát hodinu dvě a může se stát, že mezitím benzin dojde a už se nedostaneme ani nazpátek. Vzdálenosti jsou tu navíc opravdu hodně jiné než v Praze.

Kamarádům se stalo, že jim benzinku před nosem zavřeli, protože prostě benzin došel a nazdar. Jsou řetězce, kde je větší šance, že ho budou mít, třeba v Tescu. Některé benzinky otevřely, ale nevíte, na jak dlouho. Třeba včera vedle nás jedna otevřela, fronta jako blázen a po čtyřech hodinách zase zavřela. Nemáte žádnou jistotu. A bez auta je to tu kvůli velkým vzdálenostem finančně i časově velmi náročné.

Když se ještě vrátíme k potravinám, všímáte si, že by v obchodech od brexitu chyběly třeba francouzské sýry, vína nebo nějaké evropské výrobky, které v nich dříve bývaly?

U francouzských nebo italských vín jsem si toho nevšimla. Ale je pravda, že když mi po koronaviru začaly hrozně padat vlasy, k žádným francouzským výrobkům, jako je třeba Vichy, jsem se vůbec nemohla dostat. Prostě nemohla. Anebo psali, že je budou mít za čtrnáct dní nebo tři týdny. Nebyla to jen francouzská kosmetika, ale třeba i německá, která bývala běžně dostupná. Toto se opravdu extrémně změnilo. Nakonec jsem to vzdala a našla si americké alternativy, protože z Ameriky sem všechno dojde velmi rychle.

Ministr dopravy Grant Shapps nejprve chybějící řidiče odmítl doplnit cizinci, protože podle něj „dělníci z východní Evropy“ sráželi Britům platy. Nyní se uvolil k vydání dočasných víz. Pomůže to?

Jestli si někdo bude chtít přivydělat před Vánocemi, pak možná ano. Ale těch víz chtějí vydat deset tisíc, přitom řidičů údajně chybí až sto tisíc. Další otázka je, jestli je dostatečně zaplatí.

Budou chtít Britové i při zvýšení mezd vozit potraviny do supermarketů?

Pokud jim peníze opravdu přidají, pak ano, protože dosud tu byly žalostné mzdy. Jediný, kdo tuto práci mohl dělat, byli opravdu brigádníci z Evropy. Reálná výplata vám tady nevyjde ani na nájem, takže pokud nemáte dvacet různých zdrojů, je prakticky nemožné přežít. Jedině když si řeknete, že budete tři měsíce bydlet zavřený v pokojíčku. Pak si vyděláte, protože nebudete mít žádné náklady. Z Evropanů si tu udělali otroky.

Britové mají radši Indy a Afričany. Jsou vděční

Pořád je nevraživost Britů vůči „dělníkům z východní Evropy“ živá? I dva roky po brexitu?

Myslím si, že Evropany obecně nemají rádi. Samozřejmě tu máme kamarády, kteří nás rádi mají. Dost často mají za manželku Polku, za manžela Itala nebo Francouze. Ale obecně jim tu vadíme. I proto, že máme extrémně vysoké nároky na život, na zdravotní péči nebo školy a to, jak to v nich má probíhat. Tady to je často stejné jako v dobách královny Viktorie. I ti Francouzi nebo Italové, když přijdou do Británie, jsou úplně v šoku z toho, jak to tu vypadá.

My Evropané nejsme na takovou úroveň zvyklí. Třeba jen to, kolik zaplatíte za byt a v jakých podmínkách potom žijete. Je to hrozné. Britové proto mají radši Indy a Afričany, kteří makají a jsou vděční, že jsou v Británii, protože pro ně to je opravdu lepší život. Pro nás ne. I mé kamarádky z Brazílie říkají, že je to tu jak třetí svět, že ještě neviděly tak hroznou úroveň zdravotnictví. Pokud si neplatíte soukromou péči, to je pak jiná.

A východní Evropa, to je kapitola sama o sobě. Opovržení ze strany Britů je obrovské. I my Češi pro ně jsme východní Evropa, nějakou střední Evropu tady nikdo nezná.

I mé kamarádky z Brazílie říkají, že je to tu jak třetí svět, že ještě neviděly tak hroznou úroveň zdravotnictví. Češka žijící v Británii

Když se podíváme na to, jak to teď v Británii vypadá, litují lidé brexitu? Podle některých průzkumů už by větší část obyvatel z Evropské unie nechtěla odejít. Pozorujete to kolem sebe?

Ne, myslím si, že kdyby se o tom hlasovalo teď, zase by byli pro brexit. Podle mě jsou Britové tak hrozně hrdí a naštvaní – protože britská vláda celou dobu říká, jak jim jde EU po krku a jak je chce potrestat – že je to semklo. Boris Johnson i teď mluví o tom, jak chce zachránit Británii a jak ho Brusel trestá, aby mu ukázal. A lidé tomu věří. Myslím si, že už se s tím odchodem smířili a obě strany našly společnou řeč. Chtějí to zvládnout společně.

A co říkají na prázdné regály a chybějící benzin? Nevidí v tom důsledek brexitu?

Někdo určitě ano. Ale za koronavirus taky schováte spoustu věcí. Lidé si říkají, že je to dočasné a brzy to bude dobré. Nebouří se, jen si dávají tipy a čekají, jak se to vyřeší. Lidé navíc ze zásady nekritizují vládu, to je něco, co je ve srovnání s Českem úplně jiné. Britové extrémně poslouchají.

Například jednou jsme se sešli s rodinami různých národností a řešili jsme, jestli se budeme očkovat proti koronaviru, jakou vakcínou, jaké jsou plusy a minusy. Ale Angličané vám řeknou: „My máme Astru, my jsme zvyklí poslouchat, takže si půjdeme pro ni.“ Tak to bylo i během celé pandemie. Vláda začala mít nějaký názor a všichni ho opakovali, za týden se změnil a zase ho všichni opakovali, i když si s tím předchozím protiřečil. My Češi pořád zkoumáme, kdo nás kde chce „přečůrat“, ale tady to vůbec nerozporují. Respektují rozhodnutí vlády.