Za sbírání brokolice 900 na hodinu. Británii zoufale chybí další pracovníci

„Je to totální noční můra. O pracovníky soupeří všechna odvětví a máme mnoho zpráv o lidech, kteří přetahují dělníky z farem do pohostinství. Třeba u nás v Lincolnshire teď za sbírání brokolice nabízejí až 30 liber za hodinu (přes 890 korun). Jiní mi říkají, že platí tisíc liber za týden (téměř 30 tisíc korun),“ vypráví Jack Ward z Asociace britských pěstitelů.

Výplaty rychle rostou také v masném průmyslu, kde chybí až patnáct tisíc pracovníků. Plně kvalifikovaný řezník si teď může vydělat až 37 tisíc liber ročně (přes milion korun), píše britský list The Times s tím, že Spojené království možná bude muset od příštího roku dovážet více čerstvých potravin než dříve.

Přímo v Británii je zkrátka nemá kdo sklidit. V tamním zemědělství a navazujícím dodavatelském řetězci nyní chybí až půl milionu lidí, zjistily tamní farmářské odbory spolu s potravinářskou federací. Lidé často odešli po brexitu nebo nyní během covidu a už se nevrátili.

A projevuje se to i v prázdných regálech, které se v posledních týdnech objevují v některých supermarketech. Brigádníci na polích se tak přidávají k řidičům kamionů, kterých na britských ostrovech momentálně chybí až sto tisíc a jejichž absence se projevuje nejen v obchodech, ale i na pumpách. Tam totiž nemá kdo odvézt benzin a další pohonné hmoty.

Ward upozorňuje, že zemědělci si právě teď začínají dělat plány na příští rok a vláda jim dosud neřekla, jestli bude v létě 2022 vydávat pracovní povolení pro brigádníky a kolik jich bude. Netuší tak, kolik plodin zasadit.

Kabinet Borise Johnsona vzkazuje, že „Británie má vysoce odolný dodavatelský řetězec potravin, který si velmi dobře poradil s bezprecedentními výzvami“. Upozorňuje také na vydaná víza, ale zároveň dodává, že by se britští zemědělci neměli spoléhat na pracovní sílu ze zahraničí – a měli by začít investovat do zaměstnanců přímo v Británii.