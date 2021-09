Raději trestance, nežli cizince. Britové tápají, co s chybějícími řidiči

Raab řekl, že nedostatek řidičů by mohli překlenout lidé ve výkonu trestu.

Zemi dál sužuje panika řidičů, kteří stojí dlouhé fronty před čerpacími stanicemi, jimž prudce ubývá zásob. Nervozita a znechucení vede i k agresivitě mezi čekajícími.

Ministr obchodu Kwasi Kwarteng sliboval, že s manipulací s cisternami vypomůžou vojáci. Prvních 150 jich již vláda sehnala, jezdit by měli už v příštích dnech. Řidičů chybí však přece jen víc.

Raab, který se stal ministrem spravedlnosti při nedávných změnách na vládních postech, odmítl výzvu labouristů, aby bylo vydáno 100 tisíc imigračních víz, která by mimo jiné zajistila dostatek řidičů.

Bývalý ministr zahraničí uvedl, že by se tím opět prohloubila závislost Britů na zahraniční pracovní síle. A nabídl řešení: Proč v případě nedostatku nepovzbudit vězně a další lidi odsouzené k veřejně prospěšným pracím „k placené práci, která je přínosem pro ekonomiku a společnost?“

V týdeníku The Spectator uvedl, že pokud se lidem dá něco, co mohou ztratit, pokud se jim dá nějaká naděje, je mnohem méně pravděpodobné, že budou znovu páchat trestnou činnost.

Je dost trestaných řidičů?

Otázkou ovšem je, zda nápad nebude narážet na stejný problém jako u vojáků. Že lidí schopných řídit cisterny a kamiony mezi trestanci taky bude spíš hrstka. Kvůli nedostatku řidičů nevázne v ostrovním království navíc jen zásobování pohonnými hmotami, ale i dalším zbožím denní potřeby.

Podle posledních údajů je bez pohonných hmot stále více než čtvrtina čerpacích stanic, což už značí lepší situace než před týdnem, kdy jich byla skoro polovina.

Nejhorší je situace v oblasti Londýna, kde mnozí netankují jen do aut, ale nabírají si benzin do zásoby i do kanystrů nebo i PET lahví. Obavy, zda se na ně dostane, budí mezi nimi nevraživost. Ještě více jsou slovním a dokonce fyzickým útokům vystavováni zaměstnanci čerpacích stanic. Na sociálních sítích se objevil i záběr muže, jak mává nožem.

Podle britského ministerstva dopravy je na dopravních inspektorátech více než 56 tisíc nevyřízených žádostí o vydání řidičských průkazů k profesní činnosti, včetně pro nákladní automobily a autobusy.

Ministři z toho viní epidemii koronaviru, která loni vedla ke zrušení desítek tisíc zkoušek.

V souvislosti s brexitem přišla však země i o desítky tisíc profesionálních řidičů ze zahraničí.