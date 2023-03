Rusko nasadilo kamikaze drony Bumerang. Prý obelstí protivzdušnou obranu

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Ruské ministerstvo obrany se novými drony pochlubilo ve středu. „Během speciální vojenské operace při útoku na ukrajinské pozice používají ruské jednotky vzdušných sil malé FPV drony Bumerang,“ stojí v popisku videa, které zachycuje ruské vojáky, jak stroje ovládají.

Jak resort obrany upřesnil, operátor ovládá dron pomocí brýlí pro virtuální realitu, takže identifikuje cíl, který má být zničen. Asistent operátora vypouští dron a sleduje směr jeho letu, aby operátora naváděl a korigoval jeho činnost, doplňuje agentura TASS.

„Bumerang má jednoduchou konstrukci sportovního dronu: čtyři vrtule, čtyři malé motory, masivní baterii a hlavní prvek tohoto kamikaze dronu – speciální zásobník naplněný vysoce výbušnou plastickou trhavinou,“ vysvětlilo ministerstvo.

Bumerang dosahuje rychlosti až 170 kilometrů za hodinu a baterie mu umožňuje zůstat ve vzduchu tři hodiny.

„Na rozdíl od běžných letounů nemá Bumerang satelitní komunikační modul. Protiletadlová zbraň je proti němu tak téměř bezmocná. Operátor řídí dron v minimální výšce, téměř se dotýká korun stromů,“ dovysvětlilo ruské ministerstvo.

Náhrada za íránské drony?

Už od prosince loňského roku se spekuluje o vyčerpání zásob íránských dronů Šáhid-136. Podle Ukrajinců omezilo Rusko jejich používání kvůli tomu, že konstrukce těchto dronů není vhodná pro operace v zimním počasí. Britská vojenská rozvědka zase operuje s možností, že íránské drony ruským silám úplně došly.

Íránské drony útočí na ukrajinskou energetickou infrastrukturu zhruba od podzimu loňského roku. Na přídi mají výbušninu v bojové hlavici a jsou navrženy tak, aby létaly nad cílem, dokud nedostanou pokyn k útoku, doplňuje BBC.

Íránský dron Šáhid-171 shazuje bombu v rámci vojenského cvičení v Perském zálivu.

Rusko ale dále používá také menší a jednodušší dron Orlan-10, který je vybaven kamerami a může nést malé bomby. Tyto drony obsahují mimo jiné čipy s podporou systému Glonass. Obvykle jde o čipy pro civilní užití, ale Rusové je používají k armádním účelům. I proto Ukrajina ke konci minulého roku žádala zahraniční firmy o zastavení výroby těchto čipů.

Na útoky bezpilotních letounů si v posledních dnech ale stěžují i sami Rusové. Podle Kremlu létaly ukrajinské drony do hloubi ruského území, jeden se dostal až do vzdálenosti 100 kilometrů od Moskvy. Ruský prezident Vladimir Putin proto nařídil zesílenou ochranu na hranicích, píše list The Washington Post.

Ukrajinští představitelé se podle AP k odpovědnosti bezprostředně nepřihlásili. Podobně se ale vyhýbali i přímému přiznání odpovědnosti za minulé údery a sabotáže, a zároveň zdůrazňovali právo Ukrajiny zasáhnout jakýkoli cíl v Rusku.