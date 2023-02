Rusko jedná s Čínou o dodávce kamikaze dronů, tvrdí německý list

Podle Spiegelu ruská armáda má zájem o sto bezpilotních letounů čínské společnosti Xian Bingo Intelligent Aviation Technology. Bingo už údajně souhlasil, že vyrobí a otestuje prototypy dronu 7T-180 předtím, než je pošle Rusku.

Rusko by mělo obdržet čínské drony v dubnu, uvádí německý list s odvoláním nejmenované zdroje.

Design dronů by měl být podobný íránskému stroji Šahíd-136, který Rusové na Ukrajině používají k útokům na civilní, zvláště energetickou, infrastrukturu. Podle vojenských expertů ZT-180 je schopen nést 35 až 50 kilogramovou hlavici.

Bingo údajně též plánuje, že poskytne Moskvě komponenty i nutnou výrobní dokumentaci, aby si Rusko drony mohlo vyrábět samo. Každý měsíc by si Rusko takto mohlo přijít k sto dronům.

Čína podle Spiegelu plánuje dodat Rusku i náhradní části pro ruské stíhačky. Aby se vyhnula západním sankcím, musela by zfalšovat lodní dokumenty, takže tyto komponenty budou vypadat jako náhradní díly pro civilní letectvo.

Varování od USA

Americký ministr zahraničí Antony Blinken v únoru uvedl, že Čína zvažuje Rusku poskytnout zbraně a munici. Podle něj Čína už dala Rusku nesmrtící vojenské vybavení. Šéf americké diplomacie spolu s dalšími západními představiteli varoval na bezpečnostní konferenci v Mnichově nejvýše postaveného čínského diplomata Wanga I před následky poskytnutí materiální pomoci Rusku. Podle zákulisních zdrojů setkání Blinkena a Wanga bylo „napjaté“.

List The Wall Street Journal (WSJ) později napsal, že USA přemýšlejí o zveřejnění zpravodajských informací, které by vrhly světlo na čínské plány pomoci Rusku. „Až dosud existovala určitá nejednoznačnost ohledně toho, jakou praktickou pomoc by Čína mohla poskytnout Rusku,“ cituje list nejmenovaného vysoce postaveného západního činitele. Podle něj ale současné informace, které mají USA a jejich spojenci k dispozici, jsou „mnohem méně nejednoznačné“.

Američtí a evropští činitelé vyzpovídaní WSJ uvádějí, že dodávkami smrtících zbraní by se Peking výrazně odklonil od dosavadního kurzu poskytování Rusku jen obecných materiálů dvojího využití. Podle Spiegelu má Berlín informace o tom, že Peking v průběhu minulého roku dal Moskvě komerční drony, které lze kromě civilních funkcí použít i k vojenské, rozvědné činnosti. Čína je údajně Rusku dodávala přes Spojené arabské emiráty.

„Řekl jsem čínským představitelům, že to nelze akceptovat,“ přiznal německý kancléř Olaf Scholz na otázku, zda probíral čínskou pomoc Rusku. Podle Spiegelu Wang na kancléřova slova reagoval chladně.

Peking odmítá zprávy o pomoci Rusku jako „dezinformace“. „Vyzýváme NATO, aby přestalo s bezdůvodnými spekulacemi a očerňováním Číny v otázce Ukrajiny,“ uvedlo čínské ministerstvo zahraničí.

Čína oficiálně vystupuje neutrálně. Její média ale přebírají ruský narativ a čínští činitelé opakovaně ve shodě s Kremlem kritizují USA, že údajně přiživují konflikt pro své zájmy. Představitelé Číny zároveň připouštějí, že válka postavila Čínu do „velmi obtížné pozice“, co se týče vztahů s evropskými státy, které na ni tlačí, aby se vůči Rusku více vymezila.