Demokraté dávají Trumpovi na frak, porazili by ho Biden, Sanders i Warrenová

Jasným vítězem voleb by se podle průzkumu listu Wall Street Journal a televizní stanice NBC stal někdejší viceprezident Joe Biden, který by Trumpa v boji o Bílý dům porazil o devět procent. Zatímco Bidena by chtělo v Oválné pracovně vidět po volbách 51 procent dotázaných, Trumpa 42 procent.



O sedm procent hlasů více než Trump by ve volbách dostal vermontský senátor Bernie Sanders, který je představitelem levicového křídla demokratů. Zatímco Sanders by v duelu získal 50 procent, Trump by bral 43 procent.

Špatně si nevede ani demokratická senátorka z Massachusetts Elizabeth Warrenová, která by Trumpa porazila se ziskem 48 procent hlasů, Trump by v duelu dostal 43 procent.

Průzkum připomíná, že míra chyb se může pohybovat až kolem 3,5 procentních bodů v obou směrech, všichni tři přední demokratičtí kandidáti by však i v takovém případě měli nad Trumpem jednoznačně navrch.



Těsně by současnou hlavu Spojených států porazila také demokratická senátorka Kamala Harrisová z Kalifornie, která by ho se ziskem 45 procent hlasů porazila o jediné procento.

Pozoruhodné však je, že ačkoli by Sanders mohl porazit Trumpa s větším odstupem než Warrenová, více respondentů by přálo demokratickou nominaci právě massachusettské senátorce. V souboji mezi demokratickými kandidáty se Warrenová umístila na druhém místě s 19 procenty.



Demokraty čeká v primárkách nelítostný souboj

O třetí místo se dělí Sanders a Harrisová se shodným ziskem 13 procent. Jasným vítězem mezi demokraty je Biden s 26 procenty. Na bramborové příčce se umístil starosta města South Bend Pete Buttigieg se sedmi procenty. Žádný další demokratický kandidát se nedostal přes dvě procenta hlasů.



Výsledky nejnovějšího průzkumu podle listu Newsweek zamíchaly kartami, protože se Sanders poprvé propadl před Warrenovou.

„Elizabeth je moje dobrá kamarádka. Potřebujeme politickou revoluci a myslím si, že jsem jediný kandidát, který o tom má jasno a je schopen to udělat,“ komentoval náskok své soupeřky Sanders.

Warrenová a Sanders navrhují řadu progresivních změn, jejichž cílem je zvýšit daně nejbohatším Američanům a korporacím, poskytovat univerzální zdravotní péči, odpouštět studentům dluhy za vzdělání, řešit klimatické změny, zlepšit infrastrukturu nebo zpřístupnit lidem vysokoškolské vzdělání.

Oba pravidelně kritizují chamtivost velkých korporací a prohlubující se nerovnost mezi americkými obyvateli. Jak Sanders tak Warrenová ve své kampani slibují, že opraví stávající systém, který jde podle nich proti dělnické třídě.

