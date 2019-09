Starý unavený Joe. Biden klopýtá kampaní, rivalové cítí krev

Do hlasování v Iowě, kde tradičně začínají americké primárky, zbývá méně než pět měsíců a závod mezi demokraty o stranickou nominaci na prezidentského kandidáta se dostává do horké fáze. První uchazeči už odpadávají: buď nedokázali vybrat dost peněz na kampaň nebo nezabodovali v průzkumech.



Mezi dvacítkou demokratických kandidátů je za největšího favorita stále považován Joe Biden. Někdejší viceprezident Baracka Obamy tvrdí, že díky své popularitě u všech vrstev obyvatelstva včetně dělnických profesí a Afroameričanů je to jedině on, kdo má šanci porazit Donalda Trumpa. A na tom je i založená jeho kampaň.

„Možná že je tu nějaký kandidát, který se vám líbí víc. Ale musíte také zvážit, kdo vyhraje. A to je Joe,“ vysvětlila to minulý měsíc účastníkům předvolebního mítinku v New Hampshire Bidenova manželka Jill.



Stroj na přeřeky

Jenže podle deníku Financial Times kandidatura jejího manžela vyvolává čím dál více otazníků. Biden zatím na sebe během kampaně upozornil především přeřeknutími, která média okamžitě detailně rozebírají.

Během vystoupení v Iowě si spletl britskou expremiérku Theresu Mayovou s Margaret Thatcherovou i Angelou Merkelovou. Na stejné akci také prohlásil: „Chudé děti jsou stejně chytré a stejně talentované jako černé děti.“ Když si uvědomil, co právě vypustil z úst, rychle dodal: „Bohaté děti, černé děti, asijské děti.“

List The Washington Post ho zase usvědčil, že si značně upravil dojemnou historku o americkém vojákovi, který v Afghánistánu pod palbou Tálibů odtáhl tělo svého kamaráda do bezpečí a Biden osobně letěl do válkou zmítané země, aby mu udělil medaili.

Dosavadní favorit demokratických primárek si je této své notorické slabiny vědom a dělá si z ní legraci. „Ano, jsem stroj na přeřeknutí. Ale můj bože, vždyť je to vlastně nádhera ve srovnání s člověkem, který nedokáže mluvit pravdu,“ poukázal loni v prosinci na kreativní zacházení s fakty v podání současného prezidenta.

Syndrom spasitele

Za další Bidenovu slabinu je považován jeho věk. Dlouholetému senátorovi za Delaware je dnes 76 a pokud by v boji o Bílý dům uspěl, nastupoval by do úřadu jako nejstarší americký prezident v dějinách. Neustále proto musí odrážet otázky, jestli náročnou funkci fyzicky zvládne – a jak na tom bude za další čtyři roky, kdy by teoreticky měl obhajovat mandát.

Biden se naposledy nechal slyšet, že zájem lidí o jeho věk je naprosto pochopitelný a normální. „Když mi bylo 29, ptali se, jestli na to nejsem moc mladý,“ zavzpomínal na svoji první kandidaturu do Senátu. „A teď se ptají, jestli jsem dost fit. Zveřejním všechno co se týče mého zdravotního stavu. Jsem v dobrém stavu,“ ujišťoval voliče.

Jenže pak je tu ještě jedna věc. Jak si všiml list The New York Times, Biden někdy působí dojmem, že by si místo předvolebních mítinků radši užíval zaslouženého důchodu. Jeho strhující a dojemné projevy jsou minulostí a na Bidenovi, kterého rakovina před čtyřmi lety připravila o syna, je občas vidět, že je prostě unavený.

Proč tedy do nelítostného a vyčerpávajícího boje vlastně šel? Nejspíš cítil, že musí, píše americký deník. Nechal se od své strany přesvědčit, že je jejím spasitelem a pokud nebude kandidovat, Americe dál povládne Trump. „My jsme vlastně do toho jít nechtěli,“ přiznala v létě na fundraiserové akci v Idahu jeho žena Jill. „Jenže příliš lidí nám říkalo: ‚Joe musí kandidovat.‘“

Progresivisté se perou mezi sebou. Zatím

Všechny tyto faktory nahrávají spekulacím, že se Bidenův náskok v průzkumech může v následující měsících snadno vypařit.

„Mezi Bidenovými stoupenci panují velké obavy, že nemůže být favoritem primárek po celou dobu od června 2019 až do července 2020...že se všechna ta přeřeknutí nehromadí, a to ho srazí,“ řekl webu Politico někdejší guvernér státu Pensylvánie a Bidenův velký podporovatel Ed Rendell.

Možná i proto se Bidenův tým už nyní připravuje na možnost, že někdejší viceprezident nemusí zvítězit v Iowě a New Hampshire. Výsledky z prvních dvou států primárek přitom napoví, jaké jsou reálné šance kandidátů.

„Problém Joea Bidena je v tom, že kandiduje jako nevyhnutelný kandidát. Když tvrdíte, že vy jste ten nejsilnější, kdo se může postavit Trumpovi, a neuspějete v prvních dvou soubojích, tak už tak neporazitelně nevypadáte,“ řekla Financial Times odbornice na politické strategie Mary Anne Marshová.

Ostatní uchazeči o demokratickou nominaci na jakékoliv další Bidenovo zaváhání lačně čekají. V průzkumech v závěsu za ním figurují Bernie Sanders, který v minulých primárkách do poslední chvíle vzdoroval Hillary Clintonové, a senátorka za Massachusetts Elizabeth Warrenová, která se v sondách veřejného mínění těší čím dál větší oblibě.



Oba dva představují levicové a progresivistické křídlo Demokratické strany, které v posledních letech získává na síle. Sedmdesátiletá Warrenová je známá svým nelítostným tažením proti Wall Street a bojem za tužší regulaci finančního sektoru, Sanders už před čtyřmi lety dokázal získat statisíce mladých Američanů pro levicové ideály.

„Strýček Joe“, který představuje tradiční tvář Demokratické strany, zatím může těžit z toho, že Warrenová a Sanders bojují mezi sebou o stejné voliče a oslabují tak levicové křídlo. Co se bude dít, až jeden z nich získá navrch, není jisté.

„Pokud jeden z nich vyskočí v průzkumech nahoru, máme problém,“ řekl webu Politico William Owen, člen Demokratické strany z Tennessee, který podporuje Bidenovu kandidaturu.

Biden svou kandidaturu oznámil v dubnu: