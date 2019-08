Kongres opouští poslední černošský republikán, vadí mu Trumpův rasismus

Podle listu The Independent Hurd uštědřil svým rozhodnutím republikánům tvrdou ránu, protože tím strana uprostřed pobouření nad prezidentovými rasistickými poznámkami a tweety ztrácí poslední zbytky důvěryhodnosti. Kongresman uvedl, že v roce 2020 už nebude usilovat o znovuzvolení.

„Před dvěma staletími bych bych vnímán jako člověk jen ze tří pětin. Dnes mohu říct, že jsem měl čest sloužit tři období v Kongresu. Amerika ušla dlouhou cestu, ale pořád je co zlepšovat. To se podaří jen za předpokladu, že budeme všichni spolupracovat,“ uvedl Hurd.



Jednačtyřicetiletý Hurd sice ve svém oficiálním prohlášení Trumpa nezmínil, zdůraznil však, že Spojené státy jsou více než jen součet částí. „Celý život jsem sloužil lidem. Naučilo mě to, že nás mnohem více věcí sjednocuje, než rozděluje,“ zhodnotil svou politickou kariéru Hurd.

„Jako jediný afroamerický republikán ve Sněmovně reprezentantů a jako kongresman, který zastupuje okres, kde je 71 procent obyvatel hispánského původu, jsem představil konzervativní politiku na místech, kam se běžně nedostane,“ řekl Hurd, který zastupuje 23. texaský obvod, který vede podél velké části mexické hranice.

Hurd se podle The Guardianu ocitl v posledních týdnech ve složité situaci poté, co se Trump začal navážet do čtveřice demokratických kongresmanek, kterým doporučil, aby se vrátily tam odkud přišly. Alexandria Ocasio-Cortezová, Ayanna Pressleyová a Rashida Tlaibová se v USA narodily, Ilhan Omarová do země přišla jako uprchlice před dvaceti lety.

Hurd minulý měsíc pro CNN uvedl, že prezidentovi komentáře byly jasně rasistické a xenofobní. Podle něj se Trump nechová jako vůdce svobodného světa. „Měl by mluvit o věcech, které nás spojují nikoli rozdělují.“

„Podívejte, jsem jediný černošský republikán ve Sněmovně reprezentantů. Chodím do komunit, kde se většina republikánů nikdy neukáže. Snažím se lidem tlumočit naši politiku. Takové chování znesnadňuje přijetí našich myšlenek a naší strany komunitami, které se s námi neztotožňují,“ vysvětloval Hurd.

Hurd je jeden ze čtyř republikánů, kteří v polovině července podpořili demokratickou rezoluci, která odsoudila prezidentovy rasistické výroky. Hurd ve čtvrtek uvedl, že chce v budoucnu pracovat právě na vyřešení problémů souvisejících s technologiemi a národní bezpečností USA.

Hurd dříve pracoval pro Ústřední zpravodajskou službu (CIA). Často kvůli tomu kritizoval Trumpovy útoky na americké zpravodajské služby, odmítání možnosti ruských zásahů do amerických vnitřních záležitostí nebo přístup k imigraci.