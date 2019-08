VIDEO: Muž pobavil USA záchvatem smíchu, reagoval na Trumpovy stoupence

Podle televizní stanice CNN vládla na úterním setkání občanů bujará nálada. Radní svolali obyvatele k projednání možnosti, že by se z Tusconu stalo takzvané „sanctuary city“, tedy azylová oáza pro uprchlíky. V současné době mezi ně patří například New York, Washington, Boston nebo Chicago.

Zpočátku klidná debata rychle nabrala na obrátkách, když žena v kšiltovce s nápisem „Udělejme Ameriku znovu skvělou“, tedy heslem kampaně amerického prezidenta Donalda Trumpa z roku 2016, ztropila scénu. Na celou místnost křičela, že je tento koncept protiústavní.

Ačkoli okolo sedící lidé začali bučet a poprosili ženu, aby raději mlčela, ona nad hlavu zvedla transparent se slovy: „Respektujte naše zákony, nebo vás deportujeme“. Zatímco ostatní lidé už nemohli ženin výstup vydržet a začali pomalu odcházet, muž v zeleném tričku sedící v první řadě se skvěle bavil.

„Co jiného jsem měl dělat. Bylo to děsivé a zároveň směšné,“ popsal Alex Kack, proč se musel smát. „Lidé si udělali čas, aby přišli na schůzi městské rady. A potom museli poslouchat ignorantské, rasistické a nenávistné řeči, navíc podané dost příšerným a nevhodným způsobem,“ uvedl Kack.

Jeho záchvat smíchu sdílely na sociálních sítích tisíce lidí s hashtagem #GreenShirtGuy. „Jsou to opravdu temné časy. Nenávistná rétorika se dostala na celostátní úroveň. Většina této země bez ohledu na politickou příslušnost ale chápe, že je to směšné. Myslím, že je můj smích zaujal, protože to cítí stejně,“ popsal Kack.