Přeživší holokaustu se pustil do kongresmanky USA, obvinil ji z antisemitismu

Třiadevadesátiletý Mosberg se navzdory svému věku rozhodl pustit do boje proti Ocasio-Cortezové, která ho rozhněvala, když v polovině června označila detenční centra pro migranty u jižních hranic Spojených států s Mexikem jako novodobé „koncentrační tábory“.



„Měli by ji odvolat z Kongresu. Šíří antisemitismus, nenávist a hloupost,“ reagoval na její slova Mosberg. „Lidi na hranicích nikdo nenutí, aby tam byli. Jdou tam sami. Pokud někdo nepozná rozdíl, hraje si na hlupáka, nebo je mu to prostě jedno,“ uvedl pro list New York Post.

Nejmladší demokratická kongresmanka v dějinách USA zveřejnila v polovině června na Instagramu video, kterým naštvala nejen americké židy. „Spojené státy provozují na jižní hranici koncentrační tábory. Ano, přesně tím jsou – koncentračními tábory,“ prohlásila v něm Ocasio-Cortezová.

Mosberg za druhé světové války prošel nacistickými koncentračními tábory Kraków-Płaszów a Mauthausen. Z celé rodiny přežil holokaust jako jediný. „Její prohlášení je zlé a způsobuje bolest mnoha lidem. V koncentračním táboře jsme nebyli svobodní. K tomu, abychom tam byli, nás donutili Němci, kteří tam popravovali a vraždili lidi. Není přece možné takové věci srovnávat,“ myslí si Mosberg.

This administration has established concentration camps on the southern border of the United States for immigrants, where they are being brutalized with dehumanizing conditions and dying.



This is not hyperbole. It is the conclusion of expert analysis ⬇️https://t.co/2dWHxb7UuL