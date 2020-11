Poslední linie obrany. O síle Bidenova prezidentství rozhodne Georgie

Georgia, Georgia

Kdo líp tě zná

Staré blues ti říká

Georgia líbezná...



... pěla kdysi Eva Olmerová v české verzi soulové klasiky Georgia on My Mind (Myslím na Georgii). V posledních dnech na tento desetimilionový stát na jihovýchodním pobřeží Spojených států myslí většina amerických politiků.

Právě tady se totiž rozhodne o budoucí rovnováze sil ve Washingtonu. Joe Biden sice dokázal porazit Donalda Trumpa, ale demokratické sny o „modré vlně“, na které po šesti letech opět dojedou k senátní většině, se nenaplnily.

Demokraté sice udrželi většinu ve Sněmovně reprezentantů. Ale i kontrola nad stočlennou horní komorou Kongresu, tedy Senátem, je pro hlavu státu nesmírně důležitá. S jeho souhlasem jmenuje a odvolává ministry a vysoké státní úředníky včetně soudců nejvyššího soudu. Pokud si zde udrží většinu republikáni, mohou Bidenovi házet klacky pod nohy a brzdit jeho agendu.

„Demokraté mají prezidenta Bidena. Jsou namlsaní a chtějí ještě víc. Republikáni jsou vystrašení a mobilizovaní, možná i naštvaní. Budou chtít v Senátu vybudovat rudou zeď,“ řekl listu The New York Times republikánský stratég Brian Robinson.

V úterý uznal porážku demokratický kandidát v Severní Karolíně, ve středu republikáni uhájili senátorské křeslo za Aljašku. V Senátu tak mají padesát jistých hlasů. Potřebují ovšem minimálně 51 senátorů, protože při rovnosti hlasů má rozhodující slovo viceprezident - a tím bude demokratka Kamala Harrisová.

Veškerá pozornost se proto upírá na boj o dvě křesla za Georgii. Ani jeden kandidát tam nezískal přes padesát procent, protože nekandidovali jen republikáni a demokraté, ale i jiní, a tak se podle místních zákonů rozhodne až v druhém kole, které se koná 5. ledna.

Média v „broskvovém státě“ očekávají epickou politickou bitvu. Oba tábory tam mohou do kampaně investovat až 500 milionů dolarů (asi dvanáct miliard korun). To je skoro třicetkrát víc, než kolik ve srovnatelně velkém Česku utratily všechny politické strany dohromady před posledními parlamentními volbami.

Jih se mění

Georgie byla až donedávna poměrně spolehlivá republikánská bašta, demokraté tam senátorské křeslo nezískali dvacet let. Jejich naděje ovšem letos výrazně povzbudil Joe Biden, který tam velice těsně porazil dosavadního prezidenta.

„Teď ovládneme Georgii a pak změníme Ameriku,“ prohlásil po oznámení Bidenova vítězství před jásajícím davem v Brooklynu vůdce demokratické menšiny v Senátu Chuck Schumer.

Demokratům hraje do karet demografický vývoj: počet obyvatel Georgie se za posledních třicet let téměř zdvojnásobil a poměrné zastoupení bělochů v populaci se zmenšuje. Zatímco před šestnácti lety tvořili běloši sedmdesát procent voličů, letos to bylo už „jen“ šedesát procent.

Roste především Atlanta, v jejíž metropolitní oblasti žije polovina obyvatel státu. „Atlanta se změnila z nudného korporátního města na dynamické, mladé centrum. Najdete tu food markety, vyhledávanou gastronomii a bohatou kulturu včetně hiphopové scény určující světové trendy,“ přibližuje list The New York Times.

Navíc, pokud dříve platilo, že černý volič sice fandí demokratům, ale nechodí moc k volbám, letos se to změnilo.

Demokraté za to v Georgii mohou děkovat Stacey Abramsové. Tato černošská aktivistka za hlasovací práva, která před dvěma lety těsně prohrála boj o křeslo guvernéra (a porážku odmítla uznat), dokázala letos černochy ve velkém dostat k volbám.

Demokratická právnička věří, že v lednu to dokáže znova. „Chtěla bych vyvrátit všechny anachronistické domněnky, že Georgii vyhrát nemůžeme. Před druhým kolem voleb budeme mít k dispozici bezprecedentní prostředky,“ uvedla minulý víkend pro CNN.

Republikáni doufají, že Bidenovo vítězství v Georgii bylo spíš důsledkem Trumpova kontroverzního vystupování než důkazem, že ve své tradiční baště ztrácejí pozice.

Stále mohou sázet na venkovské okresy a předpokládají, že volební morálka demokratů opadne. „Mnoho demokratických voličů může mít po Bidenově vítězství pocit, že mise byla splněna a v druhém kole se nemusí obtěžovat k volbám,“ píše portál FIveThirtyEight.

Naopak motivace republikánů je po ztrátě Bílého domu zcela jasná. „Senát je poslední linií obrany,“ zdůraznilo vedení strany po oznámení Bidenova vítězství a vybídlo příznivce k štědrým darům.

Kandidáti

Nutností ubránit Senát před „radikální levicí“ argumentuje i obhajující republikánská senátorka Kelly Loefflerová. Konzervativní katolička, která je díky sňatku s předsedou newyorské burzy považována za nejbohatšího člena Senátu, je loajálním stoupencem Donalda Trumpa. Upozornila na sebe reklamou, v níž se chlubí, že je konzervativnější než Atilla.

O křeslo se utká s Rafaelem Warnockem, černošským pastorem z kostela, v němž kdysi kázal Martin Luther King. Jednapadesátiletý duchovní, jenž šíří evangelium všeobecného zdravotního pojištění, získal v prvním kole nejvíc hlasů. Loefflerové však statisíce voličů přebral republikánský konkurent, který skončil na třetím místě.

Druhé senátorské křeslo za Georgii se pokusí uhájit republikán David Perdue, někdejší ředitel společnosti Reebok. V prvním kole dostal o 90 tisíc více hlasů než jeho demokratický vyzyvatel Jon Osoff. Třiatřicetiletý novinář, který před třemi lety neúspěšně kandidoval do Sněmovny reprezentantů, považuje za své hlavní téma boj s pandemií a jejími ekonomickými dopady. Třetí v hlasování byl kandidát liberálů.

Není pochyb, že jména těchto čtyř politiků budou v následujících týdnech plnit stránky nejen amerického tisku.

„Nemohu dostatečně zdůraznit jak moc je důležité, abychom dokázali zvrátit poměr sil v Senátu. V tomto boji není důležitějšího státu než je Georgie,“ prohlásil týden před prezidentskými volbami Joe Biden.

S tím republikáni souhlasí. „Tato dvě křesla jsou pro naši zemi strašně důležitá,“ řekl Fox News senátor Ted Cruz, podle nějž by demokraté po ovládnutí Senátu zvýšili daně a rozšířili počet členů nejvyššího soudu, čímž by v něm zlikvidovali současnou konzervativní většinu.

„Pokud chceme dostat Joea Bidena pod kontrolu, pokud se nechceme zřítit do propasti socialismu, musíme zvítězit v Georgii.“