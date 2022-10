Nejen Lyman, prchající Rusové dávají klíče od brány do Luhanské oblasti

Videa z Kreminny se během soboty objevily na sociální síti Telegram, konkrétně na profilu Ukraine 365. Ruská obranná linie před Luhanskou oblastí se už zřejmě hroutí, a to jen den po té, co takzvanou Luhanskou lidovou republiku ruský prezident Vladimir Putin přičlenil spolu s dalšími třemi okupovanými územími k Ruské federaci.

Dalším městem na dohled je Rubižné, jehož obsazením by si ukrajinské síly mohly vytvořit prostor pro další obklíčení, a to dvojměstí Severodoněck-Lysyčansk. O to se v předchozích měsících tvrdě bojovalo.

Úspěšně obklíčení okupačních sil v Lymanu, v němž ukrajinští vojáci vztyčili svou vlajku v sobotu odpoledne, vyvolalo nejspíše řetězovou reakci a úprk z Kreminny by mohl být pouze jejím začátkem.

Na jednom z uveřejněných videí ruský okupační voják přiznává, že i se svými spolubojovníky z Kreminny uprchl, protože má strach. „Odešli jsme z Kreminny. Je to děsivé, vážně děsivé,“ zhodnotil situaci.

Ruská veřejnost je podle zpráv na Telegramu s vývojem situace nespokojená. Sami Rusové spekulují, že fronta na Donbase se začíná rozpadat. Ukrajinský generální štáb se k možnému vstupu na půdu Luhanské oblasti zatím nevyjádřil, pokud však nynější předběžné informace potvrdí, bude se jednat o zásadní úspěch ukrajinské armády.

Pro ruské síly sloužil Lyman jako důležitý logistický uzel pro koordinaci svých sil na severní frontě bojiště v Donbasu. Podle Serhije Čerevatého, mluvčího ukrajinských sil na východě, je dobytí města důležitým krokem v ukrajinské ofenzivě.

„Lyman je důležitý, protože je dalším krokem k osvobození ukrajinského Donbasu. Je to příležitost jít dále do Kreminny a Severodoněcku a je to psychologicky velmi důležité,“ řekl.

Předpokládá se, že v ukrajinském obklíčení je až 5 500 ruských vojáků, včetně zraněných a padlých. „Někteří se vzdávají, mají spoustu zabitých a zraněných, ale operace ještě neskončila,“ řekl Čerevatyj s tím, že přesnější bilance bude známa až po ukončení lymanské operace.