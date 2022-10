Ti kluci tam jdou zemřít. Ruští vojáci pochybují o Putinově mobilizaci

Tato mobilizace je důkazem, že naše armáda padla,“ myslí si ruský voják z povolání jménem Čingiz. „Mnoho lidí to nechápe, ale je to tak. Ruská profesionální armáda byla během posledních šesti měsíců zničena. Nyní proto odvádějí celou zálohu,“ dodává.

Putinovo oznámení částečné mobilizace, jež se má týkat asi tří set tisíc lidí, vnímají experti jako důkaz zoufalství Kremlu, kterému se rozpadly jeho původní válečné plány. Podobně se vyjadřují i ukrajinští představitelé. „Vypořádali jsme se s ruskou profesionální armádou. Nyní je třeba porazit i tu neprofesionální,“ prohlásil již dříve vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil Valerij Zalužnyj.

Pošli maso!

Voják z povolání Čingiz nevěří, že by nově nabraní rekruti měli šanci situaci na bojišti jakkoli změnit. „Dokonce i my jsme měli obrovské ztráty. Jak potom budou na frontě platní oni? Ti kluci jdou zemřít pro nic. Jsou to civilisté, kteří mají za sebou jen vojenskou službu,“ řekl listu Meduza.

Mnoha svým známým, které povolali na frontu, se nyní pokouší rozmluvit účast na bojích na Ukrajině. „Cože, jít do vězení? Je lepší jít pomoct ostatních klukům,“ zní jejich odpověď. Když se jim Čingiz snaží vysvětlil, že Rusko je agresorem, opakují propagandistické „mantry“ z ruských prokremelských médií. „Co když přijde NATO? A mimo to, Ukrajinci jsou nacisté,“ parafrázuje voják.

Totéž si dříve myslel i jiný ruský voják jménem Kiril. To, co viděl na Ukrajině, mu ale otevřelo oči. „Skutečně probíhá denacifikace na Ukrajině. Ale ne Ukrajinců, nás,“ říká přímo.

„Všichni sem jsou na smrt. Buď je zabijou nebo zmrzačí. Tohle není vycvičená armáda!“ zdůrazňuje Kiril. Důstojníci na frontě nijak neskrývali, že vojáci jsou jen potravou pro děla. „Pošli maso,“ přikázal například jeden jeho veliteli.

V nových rekrutech se vidí sám. „Necítím k nim žádné sympatie. Máte-li na výběr, vyberte si život,“ dodává voják.

Dali nám na zadek, přiznává voják

O efektivitě mobilizace pochybuje i Anatolij z nechvalně proslulé Vagnerovy skupiny, ruských žoldáků bojujících za zájmy Kremlu. „Nerozumím tomu, čeho ten zástup kluků má dosáhnout. Pokud dali na zadek nám, profesionálům, co si myslí, že se stane s nimi?“ říká.

Anatolije již dříve rekrutovali a na Ukrajině strávil šest měsíců. Jelikož ale žoldáci v Rusku nejsou oficiálně uznáváni a Vagnerovci se navenek snaží tvářit, že ve skutečnosti ve válce nejsou nasazeni, úřady ho evidovaly jako člověka s bojovou zkušeností vhodného k nasazení.

Voják zvláště zdůrazňuje, že týden výcviku je velmi krátká doba a rekruti potřebují přinejmenším měsíc či měsíc a půl, aby jejich jednotka dokázala jakž takž fungovat. „Doufám, že brance okamžitě nevyženou na frontu a místo toho stráví nějaký čas výcvikem. Aby existovala záloha připravená k boji,“ dodává.

Anatolij se domnívá, že tyto rezervy se Rusku budou hodit, až dojde k jím očekávané přímé konfrontaci se silami NATO. „Na obzoru je něco špatného. Cítím to,“ obává se voják.