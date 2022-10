Lyman padne během 72 hodin, předvídají analytici. Rusku chybí důstojníci

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v noci na sobotu poděkoval armádě za úspěchy na frontě a ohlásil osvobození obce Jampol u Lymanu. „Dosáhli jsme významných výsledků na východě naší země. O tom je už dost zveřejněných informací. Všichni jsme slyšeli, co se děje v Lymanu. Jsou to kroky, které znamenají mnoho. Děkuji všem našim bojovníkům za splnění této části našeho obranného plánu. Je to velmi důležité,“ uvedl Zelenskyj.

Ruská vojska ještě drží Lyman, ale ustoupila z pozic v obcích Drobyševe a Jampil, uvedl ISW s odvoláním na představitele proruských separatistů a ruské válečné zpravodaje.

Ti také zaznamenali rostoucí aktivitu ukrajinských průzkumníků v okolí Lymanu. Na sociálních sítích se objevily záběry ostřelování ustupujících ruských sil ukrajinským dělostřelectvem.

Podle mluvčího východního uskupení ukrajinských vojsk Serhije Čerevatého je obkličování ruských sil v Lymanu „v závěrečném stadiu“, připomněla Ukrajinska pravda na svém webu. Rusko označuje tamní situaci za „mimořádně složitou“ a ruští komentátoři na sociálních sítích vyčítají ruskému velení, že obráncům Lymanu, kteří zaujali kruhovou obranu, chybí podpora dělostřelectva, nasazeného na jihu Ukrajiny k ostřelování Mykolajiva, poznamenala agentura Unian.

Těžké boje a obklíčení v okolí Lymanu pátek připustili i představitelé separatistů z mezinárodně neuznávané Doněcké lidové republiky (DLR). „V Lymanu se vedou tvrdé boje, nepřítel vrhl do boje všechny síly a zálohy,“ uvedl poradce ministra vnitra DLR Vitalij Kiseljov. „Kluci se drží z posledních sil,“ pronesl o invazních jednotkách vůdce DLR Denis Pušilin.

DNR si klade nárok na celou Doněckou oblast, Rusko ale kontroluje jen asi 60 procent oblasti. „Bude osvobozeno,“ prohlásil o zbylém území pod správou Ukrajinců mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Moskva v pátek připojila DNR spolu se separatistickou Luhanskou lidovou republikou a Chersonskou a Záporožskou oblastí, které invazní jednotky zčásti obsadily, k Rusku. Kyjev a Západ anexi odsoudily s tím, že ji nikdy neuznají.