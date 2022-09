Kreml zvažuje uzavření hranic po referendech, do armády odvléká i Ukrajince

„Mám jednoduchou žádost pro všechny lidi na dočasně okupovaných územích. Udělejte tu nejdůležitější věc: zachraňte své životy a pomozte nám oslabit a zničit okupanty,“ prohlásil ukrajinský prezident. „Schovejte se před ruskou mobilizací jakýmkoliv způsobem. Vyhněte se povolávacím rozkazům. Pokuste se dostat na území svobodné Ukrajiny,“ vyzval prezident Zelenskyj.

Zelenskyj vyzval ty jednotlivce, které Rusové už odvedli do bojů, aby zběhli a přidali se k Ukrajincům. K témuž už dříve vyzval ruské odvedence. Prezident rovněž zdůraznil, že násilná mobilizace porušuje mezinárodní právo. Ženevské konvence zakazují invazivním silám, aby nutily místní obyvatelstvo přidat se k nim.

Je to nezákonné, ale skutečné

Zelenského slova o zločinné mobilizaci potvrzují i místní obyvatelé. „Lidé panikaří,“ říká třicetiletá Katerina z okupovaného Chersonu. „Prvně prohledávali naše domy, nyní Rusové odvádějí naše muže do své armády. Je to nezákonné, ale pro nás je to velmi skutečné,“ říká žena.

Na územích v Chersonské a Záporožské oblasti pod kontrolou ruských sil mají muži v bojovém věku 18 až 35 let zakázáno odejít, uvádí list The New York Times. Proruská správa mnoho z nich podle svědků vyzvala k přihlášení k aktivní vojenské službě.

Muži se pokoušejí boji proti svým ukrajinským soukmenovcům z příkazu ruských uchvatitelů vyhnout. Část z nich i přes zákaz utíká, jiní se ukrývají ve sklepeních. Někteří si myslí, že se vyhnou odvodu zlomenou ruky. Podobnou ideu mají zřejmě i možní ruští rekruti, alespoň soudě podle zvýšeného vyhledávání rad „jak si zlomit ruku“ na ruském internetu po oznámení částečné mobilizace. Tu minulou středu vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin.

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu uvedl, že částečná mobilizace by se měla týkat tří set tisíc tisíc rezervistů, a to pouze těch s předchozími vojenskými zkušenostmi. Nezávislá média ovšem upozorňují, že v Putinově mobilizačním dekretu žádná omezení věku, způsobilosti k službě nebo regionální příslušnosti uvedena nejsou.

Zavřené hranice pro muže v mobilizačním věku

Že by se mobilizace mohla týkat většího množství lidí, než kolik uvádí ruští představitelé, naznačují zdroje listu Meduza . Kreml podle nich zvažuje, že by uzavřel hranice pro muže v mobilizačním věku. Od středy podle opozičního listu z Ruska uprchlo více než 260 tisíc mužů.

K zavření hranic by mělo dojít po skončení referend o připojení k Rusku, které započaly na okupovaných ukrajinských územích minulý týden. Výsledek referend se očekává 27. září, podle Ukrajiny a západních zemí jsou hlasování nelegitimní a činěná pod nátlakem. Očekává se, že Moskva využije falešné hlasy, aby připojila území k Rusku.

V takovém případě by pravděpodobně platila i pro zdejší muže stejná pravidla jako pro ruské rekruty. „Jako ‚ruští‘ občané mohou být všichni ukrajinští muži mezi 18 a 27 lety na anektovaných územích podle ruských zákonů odvedeni,“ uvádí uvádí americký Institut pro studium války (ISW).

Zprávy ukrajinských zpravodajských služeb odhalují, že Ukrajinci nemají žádný zájem bojovat za Rusy, i když je k tomu invazivní síly nutí. Podle nich Rusové hrozili mužům z Chersonu, že je pošlou na frontu bez zbraní, pokud odmítnou následovat rozkazy.

Neochotu válčit projevují i muži z proruských separatistických Doněckých a Luhanských lidových republik. Alespoň dva účty na Telegramu jim pomáhají uniknout.

Šéf ruské správy poloostrova Krym Sergej Aksjonov řekl, že na území anektovaném Ruskem v roce 2014 úřady dokončily mobilizaci a poslaly na Ukrajinu 1 200 vojáků. Zelenskyj a další ukrajinští představitelé podotýkají, že odvod se týká především krymských Tatarů a obviňují Rusko, že tím fakticky provádí genocidu tohoto etnika.

Rusko se potýká s vysokými ztrátami, které podle odhadů Pentagonu tvoří přes osmdesát tisíc vojáků. Experti uvádějí, že mobilizace pouze odhaluje Putinovo zoufalství. K totožnému závěru dospívá i Kyjev.

Podle britské rozvědky vzhledem k nedostatku vojenských instruktorů a k rychlosti zahájené mobilizace bude mnoho odvedenců na frontu nasazených bez dostatečného výcviku. Na nulové bojové zkušenosti nové posily ruských sil narážel i vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil Valerij Zalužnyj. „Vypořádali jsme se s ruskou profesionální armádou. Nyní je třeba porazit i tu neprofesionální,“ prohlásil.