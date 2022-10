Pro Putina jsou důležitější území na jihu než Luhansk, míní analytici

Ukrajinská armáda se už od sobotního večera soustředí na vyklízení a čištění města. Navzdory nedávnému kolapsu fronty mezi Charkovem a Izjumem se ruské jednotky soustředí na upevnění pozic v Chersonské a Záporožské oblasti. Rozhodnutí nebránit oslabený Lyman či Kupjansk přišlo téměř jistě od Putina, nikoliv od vojenského velení, usuzují analytici ISW.

Lyman je strategicky důležité město, jelikož se nedaleko od něj nachází klíčový silniční přechod přes řeku Severní Doněc, za níž se Rusko snaží upevnit své pozice, uvádí britská vojenská rozvědka.

„Osvobození tohoto města v Doněcké oblasti je jedním z klíčových faktorů pro další deokupaci Luhanského regionu,“ uvedl předseda Luhanské oblastní vojenské správy Sergej Gajdaj.

Pád Lymanu, bráněného oslabenými jednotkami Západního a Centrálního vojenského okruhu, kontingenty dobrovolníků a zmobilizovaných záložníků, podle Londýna představuje i politický neúspěch Moskvy, deklarující úsilí o „osvobození“ a anexi Donbasu.

Tento další neúspěch, provázenými pravděpodobně značnými ztrátami, nejspíše zesílí tlak na velení ruské armády, které čelí veřejné kritice, myslí si analytici.

Násilným zadržením generálního ředitele Záporožské jaderné elektrárny Ihora Murašova si Rusko podle ISW pravděpodobně připravuje půdu pro převzetí právní odpovědnosti nad elektrárnou, která se nachází v Ruskem anektované oblasti.

Kromě Lymanu se za poslední den významněji bojovalo na severu Charkovské oblasti, kde ukrajinské jednotky podle Ukrajinského generálního štábu odrazily ruský pozemní útok. Ukrajinské síly také pokračují v protiofenzivě v Chersonské oblasti.

Američané jásají

Americký ministr obrany Lloyd Austin ocenil ukrajinský úspěch. „Je to velmi významné,“ řekl o dobytí Lymanu. „Jsme velmi povzbuzeni tím, co právě teď vidíme.“

Ministr podotkl, že ztrátou Lymanu Rusové přišli o důležité logistické linie pro přesun vojáků a zásob. „Bez těchto tras to pro ně bude mnohem obtížnější. Takže to pro Rusy do budoucna představuje jakési dilema,“ uvedl Austin.

„Ukrajinci pokračují v postupu. Představují pro Rusy problém, který musí vyřešit,“ dodal šéf Pentagonu.