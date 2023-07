Ukrajina není podle Bidena připravena na vstup do NATO, Zelenskyj žádá záruky

Ukrajina teď není připravena na vstup do Severoatlantické aliance. V rozhovoru poskytnutém stanici CNN to řekl americký prezident Joe Biden. Problém je válka s Ruskem, zapracovat podle něj musí Ukrajina ale také na demokratizaci. Naopak podle prezidenta Zelenského by Ukrajina měla na nadcházejícím summitu Severoatlantické aliance dostat „jasné bezpečnostní záruky“.