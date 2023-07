Ukrajinský prezident Zelenskyj přiletí dnes večer do Prahy

Ukrajina s očekáváním hledí k summitu NATO ve Vilniusu, který se uskuteční příští týden 11. a 12. července a na němž bude Česko zastupovat prezident Petr Pavel.

Před cestou do Prahy ještě Zelenskyj stihl navštívit Bulharsko.

„Pracujeme s našimi partnery tak tvrdě, jak jen můžeme, abychom zajistili, že naše společná bezpečnost ve Vilniusu převládne. Vše záleží na našich partnerech,“ uvedl Zelenskyj v příspěvku, který zveřejnil na Twitteru.

„Je třeba usilovat o to, aby se Ukrajině dostalo co nejsilnější politické podpory, včetně vyjádření perspektivy pro budoucí členství v Severoatlantické alianci,“ prohlásil o summitu ve Vilniusu premiér Petr Fiala v úterý po jednání se slovenským premiérem Ľudovítem Ódorem.

Po 24. únoru loňského roku, kdy Putinův režim napadl celou Ukrajinu a neúspěšně se pokoušel dobýt i její hlavní město Kyjev, do Česka přišlo více než půl milionu uprchlíků z Ukrajiny a v Česku jich je stále přes 300 tisíc.

Na Ukrajinu také směřovala jedna z prvních zahraničních cest letos zvoleného prezidenta Petra Pavla. Vypravil se tam spolu se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

Loni v polovině června vystoupil Zelenskyj na dálku před českými poslanci a senátory, kteří jeho projev poslouchali ve svých sídlech. „Jsme s vámi, buďte s námi,“ řekl Zelenskyj. Vpád Ruska na Ukrajinu je podle něj pouze prvním krokem, který potřebuje vedení Ruska, aby si otevřelo cestu k dalším státům.

Český premiér Petr Fiala loni v březnu spolu s polským premiérem Mateuszem Morawieckim a tehdejším předsedou vlády Slovinska Janezem Janšou zamířili do Kyjeva a sešli se jak se Zelenským, tak s ukrajinským premiérem Denysem Šmyhalem. Do obléhaného Kyjeva jeli jako první ze západních politiků. Později do Kyjeva přijel Fiala i s částí české vlády.